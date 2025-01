Lucy Mier y Terán, presidenta de l sector Bienes y Raíces del Gremio de Servicios de la CCL , indicó que en 2024 , la oferta de casas de playa en el sur de Lima aumentó 40% y en algunas zonas hasta 50% frente al año anterior.

Este incremento se debe principalmente al dinamismo en la ejecución de proyectos de casas de playa y de campo por parte de las inmobiliarias. “En el caso de Desarrolladora ya tiene el 60% de los lotes vendidos en la playa Puerto Viejo (Chilca). Es decir, ya está entregando casas completamente habilitadas y listas para mudarse ”, indicó la representante de la CCL.

Además, los nuevos centros comerciales en Punta Hermosa como Boulevard Punta Mar , y Lurín; KM40 , están impulsando el desarrollo urbano en el sur chico. Según la presidenta del gremio, muchos ya no piensan solo en alquilar una casa de playa por temporada, sino en vivir allí de forma permanente por la cercanía a estos establecimientos y la inseguridad en la ciudad.

El sur chico se ha puesto de moda: más proyectos

Para Manuel de La Barrera, gerente comercial de Menorca Inversiones , el sur chico está de moda, ya que no está pensado como un lugar de veraniego , sino como un lugar de residencia permanente debido a la cercanía de centros comerciales. “En menos de dos años se han inaugurado dos malls”, contó a Gestión.

Pero ¿qué impulsa la demanda de alquiler o venta de casas de playa en esta parte de la ciudad?. El ejecutivo recordó que en el pasado las personas decidieron apostar por Asia , sin embargo, ahora quieren estar más cerca de Lima porque hay servicios disponibles.

Hoy, Menora tiene un proyecto de segunda vivienda en Punta Rocas llamado Las Rompientes con lotes a partir de los 90 m2. “ Es un desarrollo con vista al mar, que lanzamos en febrero de 2024 y esperamos que, para este verano 2025, se venda muy rápido ” , aseguró.

También, cuenta con Costalinda, un condominio de playa ubicado en Chilca . El proyecto tiene lotes de hasta 200 m2 y la primera y segunda etapa ya están habilitadas “Es una oportunidad de inversión porque los servicios disponibles alrededor de la zona harán que el precio del m2 crezca. Hoy, la tarifa se ubica entre US$ 400 y US$ 600 por m2″, contó.

De acuerdo con la CCL , en el sur chico de Lima, alquilar una casa de playa por temporada (dos meses) puede costar entre US$ 3,500 y US$ 36,000 . Sin embargo, el precio puede ser menor si se alquila por solo un mes o una semana, con costos que oscilan entre US$ 1,200 y US$ 11,000.

Pero, ¿por cuánto tiempo se alquila una casa de playa? La presidente del gremio afirmó que el alquiler por un fin de semana, es cada vez menor ya que la mayoría está alquilando por dos o tres meses. Es decir, desde Año Nuevo hasta que culminen las vacaciones de verano.

El nuevo Asia: Chincha y el potencial de crecimiento

Sin embargo, para Piero Porcella, gerente comercial de GRV Condominios de Playa, el sur chico de Lima ya está saturado, por lo que muchas personas miran otras zonas con mayor oferta de precios como el caso de Chincha. ¿Es acaso que estamos frente a un nuevo Asia?

“ Chincha es una zona con bastante crecimiento, ya que hay personas que están alquilando en condominios de playa . Se podría decir que se está nuevo sur chico”, afirmó a Gestión. Es que esta zona es común que haya 11 meses de sol al año. Además, el alquiler es más barato que en el sur chico. “Se ha descentralizado el disfrute de la playa ”, añadió.

Por ejemplo, un fin de semana de alquiler de casa de playa puede costar US$ 500 y si se divide entre dos o tres familias, el precio se vuelve aún más accesible. Sin embargo, depende de la temporada. “ En verano la tarifa se puede incrementar a US$ 700 u US$ 800 y en temporadas bajas pueden reducirse a US$ 400. Y es que en los dos primeros meses del año el precio de alquiler sube en 30% ”, explicó el gerente.

Es así que el negocio de las casas de playa en lugares poco concurridos como Chincha , viene en alza. Y se está observando una tendencia a comprar terrenos en condominios de playa para luego ponerlos en renta. “ Hemos estado observando un negocio en el que los clientes (los propietarios) compran su lote a un menor precio, construyen su casa y luego comienzan a alquilar. Eso está ocurriendo en Chincha” , afirmó Porcella.

A nivel de rentabilidad, si el propietario invierte US$ 120,000 en la construcción (con acabados) y lo pone en alquiler, la inversión puede recuperarse en un máximo de cuatro a cinco años,

Actualmente, GRV condominios de playa tiene una tasa de construcción de condominios de un 8% anual. “Este año vamos a terminar con 15 casas construidas y van a entrar en alquiler hasta después de semana santa ”, comentó Porcella.

Expectativas de demanda en el verano 2025

Para el verano 2025, las zonas con mayor oferta y demanda de casas de playa son el Boulevard de Asia, Punta Hermosa , San Bartolo y Punta Negra . “ La demanda ha aumentado un 30%. De hecho, en las últimas semanas de diciembre, se ha visto mucho tráfico de personas ”, afirmó el vocero de Menorca Inversiones.

En tanto, Mier y Terán, presidenta del gremio de la CCL, contó que en estos momentos ya hay pocos lugares para alquiler porque la mayoría de las reservas se hicieron en agosto del año pasado. “Si uno quiere una casa de playa para febrero, será difícil encontrar una porque la mayoría están ocupadas”, explicó Mier y Terán.

