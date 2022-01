Tras el último confinamiento por el COVID-19 el 2021, quienes quisieron pasar la pandemia en casas de playa optaron más por alejarse de la capital. Y es que, desde abril pasado, la búsqueda online de esos predios en el norte creció, superando a Lima.

Así lo reveló el reporte Casas de Playa y Campo, de Attach, tras indicar que las casas más solicitadas en el norte peruano están en Máncora, Punta Sal, Tortugas, Las Pocitas, Vichayito y otras cercanas a Tumbes.

“La gente quería alejarse de la pandemia, estar fuera de Lima, pero esa tendencia ahora no se repite”, comentó Carlo Rodríguez, CEO & VP Regional de Transformación Digital en Attach.

En efecto, la búsqueda virtual de casas de playa en Lima empezó a repuntar en julio pasado y, en noviembre, superó a las del norte. Sin embargo, el interés por éstas no cayó dramáticamente y más bien se mantiene, tras haber ganado un público.

Zonas

“La vacunación ha permitido bajar restricciones y las personas saben que se puede mover en las casas de playa de Lima. Hay cierta tranquilidad y se está buscando casas en Asia, Naplo, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María, Pulpos”, anotó.

Por su parte, la intención de ocupar casas en el sur (Ilo, Ica, Chincha y otras zonas) no tuvo un gran despegue desde el inicio de la pandemia.

En suma, las búsquedas online de casa de playa en Perú en diciembre último fueron alrededor de 350,000. El pico de los últimos años se registró en enero del 2021, superando las 400,000 búsquedas.

Un bien de renta

En las búsquedas de casas de playa, casi todas (96.2%) apuntan a la renta de la propiedad, antes que a la venta. Por una cuestión de precio y uso en temporada, la segunda opción es preferida por una minoría.

“La tendencia no se ha movido en el tiempo, no es que antes la gente buscara más alquiler y ahora menos, independientemente de la época esto no ha cambiado”, comentó Rodríguez.

En tanto, las palabras clave de búsqueda reflejan dicho comportamiento, aludiendo al menos las 10 primeras al alquiler. “Las playas del Norte y Lima compiten muy estrechamente, siendo el alquiler la búsqueda más demandada en los últimos tres años”, mencionó.

OTROSÍ DIGO

Crece intención de comprar casas de campo

Tendencia. A diferencia de la demanda de casas de playa, la búsqueda online de casas de campo en venta se incrementó 24.8% en noviembre del 2021, frente al mismo mes del 2020. De esa manera, el requerimiento de predios en el campo para venta representa el 20.8% del total, según el reporte Casas de Playa y Campo, de Attach. “Tiene que ver con costos, las casas de campo son más económicas que una casa de playa. Se puede obtener un terreno grande a un precio más accesible”, comentó Carlo Rodríguez, CEO & VP Regional de Transformación Digital en Attach.

Refirió que la atemporalidad de su uso también es un factor a favor. Y es que, mientras las casas de playa son menos empleadas en meses de invierno, las de campo tienen demanda todo el año. En efecto, la búsqueda de estas casas se triplicó por la pandemia y se está manteniendo, más allá de la estación. Entre las palabras clave se destaca Cieneguilla como una zona con alta oferta de estos predios.