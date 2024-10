“Ahora tenemos la fuerza financiera para definir cómo queremos aprovechar la oportunidad de crecimiento en una región que está infrapenetrada”, dijo el gerente general, Roberto Alvo, en una entrevista en Nueva York.

“Las distancias entre las principales ciudades se miden en cientos y miles de kilómetros. En muchos casos no hay alternativa al transporte aéreo y, por lo tanto, la región está madura para crecer y nosotros tenemos la flota y la situación financiera para aprovechar ese crecimiento”.

Latam Airlines celebró el martes un día del inversionista en la Bolsa de Nueva York en el que la compañía dijo que espera aumentar su capacidad, medida en kilómetros de asientos disponibles, hasta un 16% en 2024 en comparación con el año pasado. Se espera que esa tasa de crecimiento baje a un dígito alto en 2025 y a un dígito medio-alto en 2026.

Roberto Alvo

La empresa también destacó que la liquidez actual representa el 27% de los ingresos, y que se espera que el Ebitdar ajustado alcance los US$ 3,400 millones el próximo año.

Otras aerolíneas de la región, concretamente de Brasil, están pasando apuros. Azul SA se encuentra en medio de conversaciones con sus acreedores y está luchando por recaudar créditos, mientras que Gol Linhas Aereas Inteligentes SA está pasando por la reestructuración del Capítulo 11 y preparándose para conseguir capital de salida.

Latam, en cambio, ha vuelto con fuerza y recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York con una oferta de ADR. Un grupo de accionistas recaudó US$ 456 millones en una oferta pública en julio, y han subido un 15% en precio desde entonces.

Alvo dijo que no ve la necesidad de captar más capital por el momento, ya que la compañía tiene un balance sólido y un nivel de apalancamiento adecuado.

Viajeros realizan el check-in en las estaciones de Latam Airlines en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL) en Santiago, Chile.

La aerolínea sudamericana también recurrió a los mercados mundiales de deuda a principios de este mes, vendiendo US$ 1,400 millones en bonos. Alvo dijo que la compañía actualmente no está buscando volver al mercado, sin embargo, existe una oportunidad de refinanciar US$ 700 millones de deuda a finales de 2025 que está estudiando.

Aún así, Latam no es inmune a los problemas que acechan a la industria de la aviación. La empresa tomó medidas a principios de este año debido a problemas con fabricantes de motores y proveedores de aviones. Alvo explicó que la compañía decidió no retirar una cantidad significativa de aviones para mantener el crecimiento y tener un plan de flota con visibilidad para los próximos 12 meses.

“Nos sentimos bastante cómodos con nuestra capacidad para mantener ese crecimiento a pesar de los problemas a los que se enfrentan nuestros proveedores más importantes, que creo que van a tener un impacto relativamente duradero en la industria, al menos durante los próximos años”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR