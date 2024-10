La aerolínea con sede en Santiago está ofreciendo US$ 1,200 millones en bonos con vencimiento en 2030, según fuentes al tanto del asunto. Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo a un rendimiento en el rango bajo a medio del 8%, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.

Latam, la mayor aerolínea de Sudamérica, salió del proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 a fines de 2022 con un 35% menos de deuda, para centrarse nuevamente en el servicio al cliente. Recientemente regresó a la Bolsa de Nueva York, con una oferta de certificados de depósito estadounidenses (American Depositary Shares).

La empresa planea utilizar los ingresos de la venta de bonos para pagar algunas deudas, incluido un financiamiento a plazo (Term Loan B) y títulos con vencimiento en 2027.

La oferta está gestionada por Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA.