El futuro energético del planeta está inevitablemente vinculado a las energías renovables. En todo el mundo, la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, como la solar y la eólica, ha experimentado un notable crecimiento: se ha triplicado en la última década. El Perú también ha sido parte de esta tendencia: en el 2014, las energías renovables no convencionales (RER) representaban alrededor del 1% de la producción nacional, mientras que este año bordean el 8%.

Sin embargo, el debate público y la discusión de eventuales cambios normativos se ha reducido a una cuestión de estar a favor o en contra de las renovables. No se trata de eso, sino de evaluar si las medidas propuestas realmente benefician al usuario final y si promueven una transición energética equilibrada. Es fundamental mantener una posición neutral respecto a la entrada de determinadas nuevas tecnologías; no caer en la trampa de promover una tecnología sobre otra sin un sustento técnico sólido.

Por ejemplo, todos los usuarios del sistema eléctrico hemos pagado US$ 1,700 millones durante la última década por un subsidio a las renovables no convencionales (prima RER), cuyos beneficios no tenemos claros. Por el lado de reducción de emisiones, según nuestras propias estimaciones, reemplazar el 40% de la capacidad de generación eléctrica a gas natural por fuentes RER reduciría el total de emisiones de gases de efecto invernadero en solo 2% con un costo de US$ 4,300 millones. ¿Tiene acaso sentido económico este curso de acción?

De otro lado, se deben de tomar en cuenta los “costos sombra” que una mayor participación de energía renovable no convencional conlleva. Es decir, costos que reflejan los gastos adicionales asociados con la integración de RER en un sistema eléctrico que no está adaptado para manejar la intermitencia y otras características propias de las energías renovables. Según la firma consultora Gerens, los costos sombra de transmisión asociados a la penetración de las fuentes RER en un 30% de la matriz energética del sector eléctrico peruano al 2030 ascenderían a US$ 1,026 millones. Esto costos tendrían que ser traslados a las tarifas eléctricas que pagamos todos los usuarios.

La clave está en evaluar de manera objetiva las ventajas y desventajas de los cambios propuestos en el proyecto de ley que modifica la Ley 28832, dirigida a asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Dicho proyecto promueve mecanismos de contratación en bloques horarios diseñados para facilitar la entrada de proyectos solares fotovoltaicos. Aunque sus promotores aducen que hay barreras de entrada para los proyectos solares en el país, esto no parece condecirse con la realidad.

Según la última edición del Plan de transmisión elaborado por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), en el Perú existen cerca de 25,000 MW en proyectos RER que, se prevé, serán desarrollados bajo las condiciones actuales del mercado. La reciente entrada en operación de una planta solar en Matarani diseñada para entregar 260 GWh de energía renovable al año demuestra que no hay barreras significativas para la inversión en energías renovables.

Este ejemplo pone en tela de juicio la necesidad de implementar reglas adicionales, como la contratación en bloques horarios que elimina el requisito de potencia firme a la energía solar y obliga a las empresas estatales de distribución a licitar solo energía solar por 10 años. Si la prioridad es mejorar el bienestar del usuario final, la adjudicación de la energía no debería considerar las menores ofertas en los bloques horarios, sino la menor oferta para las 24 horas del día, tal como señala el dictamen en minoría del referido proyecto de ley. De lo contrario se distorsiona el mercado y se afecta al usuario final con precios más altos.

Contratar por bloques horarios es perfectamente posible en el mercado libre, el cual constituye el 60% de la energía total que se transa en el mercado peruano. ¿A quién beneficia intentar conducir a los usuarios residenciales a contratar según esta modalidad especial por bloques, que no es usada en el mercado libre a pesar de ser posible?

La energía solar, si bien es limpia, tiene una característica que no se puede ignorar: su intermitencia. La producción de electricidad se limita al día, lo que significa que no puede cubrir la demanda nocturna. Por más que se implementen más proyectos solares, la dependencia del diésel podría seguir siendo necesaria durante las noches para mantener el sistema estable, tal como sucede en otros países de la región. Un ejemplo claro es Chile, donde, pese a la alta penetración de energía solar, los precios aumentan en la noche, cuando se recurre a combustibles fósiles como el diésel o el gas importado para cubrir la demanda.

No repitamos los errores de nuestros vecinos ni camuflemos intereses puntuales so pretexto de avanzar en el irreversible camino de la transición energética. La actualización de la Política Energética Nacional al 2050 debe asegurar un sistema energético confiable, regular, continuo y eficiente. Un sistema que garantice el acceso y la seguridad energética del país mientras impulsa la competitividad y reduce las emisiones de carbono. Esto no se logrará impulsando un solo tipo de energía renovable. El bienestar del usuario final debe ser el objetivo central que guíe los cambios en la política energética de nuestro país.

SOBRE EL AUTOR Luis Miguel Castilla Con una experiencia en bancos multilaterales de desarrollo, se desempeñó en altos cargos en el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad Johns Hopkins de Maryland.