El partido político Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el gabinete encabezado por la premier Denisse Miralles, en la gestión del presidente José María Balcázar, y adelantó que tampoco otorgará el voto de confianza cuando el equipo ministerial se presente ante el Congreso.

A través de un comunicado difundido este 9 de marzo, la agrupación sostuvo que la invitación al diálogo responde a un acuerdo político entre la Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, el partido Somos Perú y sectores de izquierda.

Según el pronunciamiento, el manejo de la crisis energética por parte del Ejecutivo ha evidenciado “improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo”. El partido señaló además que las medidas adoptadas, como la paralización de actividades, no constituyen una política pública seria y afectan a millones de ciudadanos.

En ese contexto, la organización política informó que no otorgará el voto de confianza al gabinete y que promoverá la interpelación y posterior censura del ministro de Energía y Minas y del ministro de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con el comunicado, ambos titulares de cartera deben asumir responsabilidad política por la crisis del gas natural vehicular (GNV), que —según el partido— viene afectando directamente a miles de taxistas y trabajadores que dependen de este combustible para sus actividades diarias.

Finalmente, Avanza País sostuvo que el país requiere “gobierno, responsabilidad y soluciones”, y cuestionó lo que considera decisiones basadas en improvisación y cálculos políticos frente a la actual coyuntura energética.

Comunicado de Avanza País. Foto: X.

Fuerza Popular condiciona voto de confianza por clases virtuales

Precisamente,un día antes Fuerza Popular condicionó el voto de confianza. La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la actuación del gobierno de José María Balcázar frente a la crisis energética que vive el país. Criticó la decisión de suspender las clases escolares presenciales y que estas sean virtuales.

“Exhortamos a este gobierno a anular este anuncio porque en caso contrario Fuerza Popular no dará su voto de confianza”, sostuvo Fujimori.

“Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda, que no solo no sabe manejar la emergencia sino lo que es peor, la empeora. ¿Qué tienen que ver los niños en medio de esta crisis energética?”, añadió.

Fecha definida

Hace unos días, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que el miércoles 18 de marzo el gabinete que preside se presentará ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

La jefa del Gabinete definió la fecha tras reunirse con el titular de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi.