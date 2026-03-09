La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la actuación del gobierno de José María Balcázar frente a la crisis energética que vive el país. Criticó la decisión de suspender las clases escolares presenciales y que estas sean virtuales.

“Exhortamos a este gobierno a anular este anuncio porque en caso contrario Fuerza Popular no dará su voto de confianza”, sostuvo Fujimori.

“Eso es lo que ocurre cuando tenemos un gobierno de izquierda, que no solo no sabe manejar la emergencia sino lo que es peor, la empeora. ¿Qué tienen que ver los niños en medio de esta crisis energética?“, añadió.

Tras lamentar la decisión, observó que el 90% de los niños que van a escuelas públicas acuden a sus colegios caminando. “Por lo tanto creemos que esa medida no ayuda a resolver el problema, por el contrario está vulnerando el derecho que tienen los niños a estudiar”, enfatizó.

Fujimori también indicó que además de pedir que cambien al ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, desde Fuerza Popular han dado una serie de propuestas para aliviar esta crisis.

Primero, dijo que hay que llamarle la atención a La presidenta del Consejo de Ministros,Denisse Miralles, por haber tardado 7 días en ir al lugar de los hechos (Megantoni- Cusco). “Además de ayudar a las familias que se van a ver afectadas por la subida del precio de los balones de gas, se tiene que apoyar a los transportistas y a los taxistas. Hoy nuestro país tiene recursos pero lo que hace falta es una decisión rápida para enfrentar esta crisis”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Julio Velarde se reunió con el presidente José Balcázar



