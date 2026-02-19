Palacio de Gobierno. (Foto: Andina)
Palacio de Gobierno. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Presidencia de la República informó que el presidente José Balcázar se reuniría este jueves 19 de febrero con al titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde.

, se lee en un post de X.

“Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población”, añade.

LEA TAMBIÉN: ¿Quién es José María Balcázar?: conoce el perfil del nuevo presidente de la República

TE PUEDE INTERESAR

Congreso elige a José Balcázar como presidente encargado hasta el 28 de julio
TC rechaza pedido de congresista José Balcázar para archivar investigación fiscal
Fiscalía presenta acusación contra congresista José Balcázar por apropiación ilícita
Perú Bicentenario evalúa presentar un candidato para el Congreso, según José Balcázar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.