Presidencia de la República informó que el presidente José Balcázar se reuniría este jueves 19 de febrero con al titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde.
“Como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibirá hoy a las 6:00 p. m. al titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde”, se lee en un post de X.
“Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población”, añade.
