José María Balcázar fue elegido presidente del Congreso, y por sucesión, presidente de la República. Foto: Composición IA.
Carlos Rosales Salas
El Pleno del Congreso eligió, con 60 votos en segunda vuelta, a José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento hasta el 28 de julio. En aplicación de la sucesión constitucional, también asumió la Presidencia de la República de forma interina.

