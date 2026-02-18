El primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez. Foto: Gob.pe
El primer ministro del Perú, Ernesto Álvarez. Foto: Gob.pe
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y dejó en el aire compromisos internacionales importantes, previstos a realizarse antes del cambio de gobierno en julio de 2026.

Se tratan de la minicumbre con en el marco de la futura visita del Sumo Pontífice al país.

Álvarez precisó que el próximo canciller deberá lograr que estas invitaciones no se pierdan, sino que se trasladen formalmente al nuevo presidente para asegurar la continuidad de la presencia peruana en el ámbito internacional.

LEA TAMBIÉN: Perú se “alista” para su octavo presidente en 10 años: ¿qué esperan los empresarios?

“Esas invitaciones son muy importantes para el país. Entiendo que quien sea canciller en el futuro va a tener que hilar fino para lograr reconvertirla en una invitación para el nuevo jefe de Estado”, declaró a RPP.

en el contexto de reordenamiento de influencias en la región.

LEA TAMBIÉN: Congreso elegirá al sucesor de Jerí este miércoles: Conozca a los candidatos

Consideró que de influencia ante Estados Unidos.

“Para nosotros es sumamente importante, porque Estados Unidos está ahora en la posición de requerir aliados dentro del hemisferio y Perú no puede quedarse a la saga”, puntualizó.

Ernesto Álvarez precisó que el próximo canciller deberá lograr que dicha invitación, junta a otra con el papa, no se pierdan, sino que se trasladen formalmente al nuevo presidente. (Foto: PCM)
Ernesto Álvarez precisó que el próximo canciller deberá lograr que dicha invitación, junta a otra con el papa, no se pierdan, sino que se trasladen formalmente al nuevo presidente. (Foto: PCM)

TE PUEDE INTERESAR

Identifican 185 zonas críticas en 9 departamentos por peligros geológicos ante lluvias
Perú y su octavo presidente en 10 años: candidatos desconfían del reemplazo de José Jerí, ¿por qué?
José Jerí: ¿Quién fue el último en visitarlo antes de aprobarse su censura?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.