El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, advirtió que la censura de José Jerí generó un cambio en el liderazgo del Ejecutivo y dejó en el aire compromisos internacionales importantes, previstos a realizarse antes del cambio de gobierno en julio de 2026.

Se tratan de la minicumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 7 de marzo, y el encuentro con el papa León XIV en mayo, en el marco de la futura visita del Sumo Pontífice al país.

Álvarez precisó que el próximo canciller deberá lograr que estas invitaciones no se pierdan, sino que se trasladen formalmente al nuevo presidente para asegurar la continuidad de la presencia peruana en el ámbito internacional.

“Esas invitaciones son muy importantes para el país. Entiendo que quien sea canciller en el futuro va a tener que hilar fino para lograr reconvertirla en una invitación para el nuevo jefe de Estado”, declaró a RPP.

Álvarez enfatizó su preocupación por la invitación con Donald Trump en el contexto de reordenamiento de influencias en la región.

Consideró que el Perú no puede ausentarse de espacios donde se tratan asuntos comerciales, tecnológicos y de defensa, lo que podría ocasionar que otros países vecinos podrían ocupar esos lugares de influencia ante Estados Unidos.

“Para nosotros es sumamente importante, porque Estados Unidos está ahora en la posición de requerir aliados dentro del hemisferio y Perú no puede quedarse a la saga”, puntualizó.