Abogado de José Jerí fue el último en visitarlo antes de aprobarse su censura. Foto: Presidencia.
La última persona que visitó este martes 17 de febrero a , fue su abogado. De acuerdo con el registro oficial de ingresos a Palacio de Gobierno, sostuvo una reunión con Ricardo Jesús Caldas Fernández entre las 10:15 a.m. y las 12:45 p.m., en una jornada marcada por el .

El encuentro se produjo pocas horas antes de que el pleno aprobara las mociones que buscaban su salida del cargo. La sesión parlamentaria se desarrollaba mientras el mandatario cumplía actividades en la sede del Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Congreso censuró a José Jerí y deberá elegir a nuevo presidente

Hasta el momento no se observa mayor movimiento de ministros en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Tampoco se ha confirmado si Jerí brindará declaraciones públicas o si abandonará Palacio de Gobierno tras la decisión adoptada por el Parlamento.

Participa en último cambio de guardia

Alrededor del mediodía, Jerí participó en la tradicional ceremonia de cambio de guardia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. La actividad protocolar coincidió con el debate en el pleno sobre las mociones de censura, impulsadas luego de revelarse reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio, además de otros cuestionamientos.

LEA TAMBIÉN: Congreso censura a José Jerí: Los efectos en el proceso electoral

En la ceremonia, abierta al público, Jerí estuvo acompañado por el , y contó con la presentación de la banda de honor de Palacio.

José Jerí, acompañado del titular de la PCM, Ernesto Álvarez, presenciando el cambio de guardia de este martes. Foto: Presidencia.
