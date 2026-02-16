Uno de los principales problemas que enfrenta el presidente José Jerí son las visitas que recibe o realiza. Entre ellas están un grupo de jóvenes profesionales que obtuvieron contratos en el Estado tras reunirse con el mandatario en su despacho.

Incluso, una de ellas pasó la noche en Palacio de Gobierno. En ese contexto, el premier Ernesto Álvarez respondió a Gestión que estas situaciones fueron explicadas por el jefe de Estado al Consejo de Ministros.

“¿Cómo se les iba a mandar a su casa a las 3 o 4 de la mañana? No era lógico”, indicó.

El titular de la PCM explicó que uno de los casos más sonados, donde se cuestiona el ingreso de una joven comunicadora en horas de la tarde y su retiro al día siguiente, se dio cuando el Gobierno recién se instalaba y aún coexistía personal de la gestión anterior, lo que habría generado desorden logístico.

“Se refiere al caso de dos personas, un hombre y una mujer. Después de un operativo policial, cuando todavía no se había constituido del todo el gobierno, se optó porque permanecieran en Palacio por la hora avanzada”, indicó.

Consultado sobre por qué no se dispuso el traslado de las visitas a sus domicilios, el jefe del Gabinete reconoció que existía esa posibilidad, pero sostuvo que no siempre es la opción elegida.

“Sí, pero normalmente hay gente que dice ‘mejor me quedo, presidente’. Y no pasa nada”, afirmó.

En esa línea, rechazó que la permanencia de estas personas en Palacio implique conductas indebidas.

“Nadie pensó en la posibilidad de que se interpretara que después de un operativo pueda haber una juerga. Y tampoco hay indicio de que haya existido”, sostuvo.

Visitas nocturnas y posteriores contrataciones

La defensa del Ejecutivo ocurre en medio de una serie de revelaciones periodísticas que dan cuenta de visitas -algunas de ellas nocturnas- al despacho presidencial de diversas mujeres que posteriormente obtuvieron contratos en entidades del Estado.

Uno de los casos más recientes es el de Susana Carolina Gutiérrez Rivera, quien ingresó a Palacio en la tarde y se retiró al día siguiente por la mañana. Posteriormente, fue contratada bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en la Presidencia del Consejo de Ministros, con ingresos que alcanzan los S/ 18,720.

Asimismo, un reportaje televisivo reveló que al menos cinco jóvenes se reunieron con el mandatario fuera de los canales institucionales y luego obtuvieron órdenes de servicio o cargos en el Ejecutivo.

Según la Presidencia, las contrataciones se realizaron conforme a ley y las personas involucradas cumplen con los perfiles requeridos.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía abre investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias

Admite riesgo político, pero descarta irregularidades

Pese al contexto, el premier reconoció que la situación puede escalar en el plano político. Frente al Ejecutivo se encuentra un proceso de censura o vacancia que tendrá que enfrentar el mandatario. Esto podría incluso determinar su salida de Palacio.

“Existe el riesgo, por supuesto. Ya sea por censura o vacancia. Son avatares de la política”, señaló.

Sin embargo, Álvarez insistió en que hasta ahora no hay evidencia que comprometa al presidente.

“El 80% de los políticos son investigados por la Fiscalía. Aquí no hay indicios de delito, no hay acoso ni contratación indebida”, afirmó.

Sin cuestión de confianza ni renuncia

El jefe del Gabinete descartó que el Ejecutivo evalúe una cuestión de confianza para enfrentar al Congreso, al considerar que no tendría impacto en la situación del presidente.

“Tampoco estamos hablando de ningún proyecto de ley. Además, si se aprueba, quien renuncia es el premier, no afecta al presidente”, explicó.

En esa línea, también descartó dar un paso al costado.

“Si hubiese observado alguna conducta delictiva o sospechosa, hubiese renunciado hace meses. Aquí no existe más que especulaciones o falta de tacto”, sostuvo.