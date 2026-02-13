El Congreso de la República fue convocado a una sesión extraordinaria del pleno para el martes 17 de febrero a las 10:00 a.m., con el fin de debatir las mociones de censura presentadas contra su presidente, José Jerí, quien actualmente ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional.

La citación, suscrita por el oficial mayor Giovanni Forno Flórez, señala que la sesión se realizará de forma presencial en el Auditorio del Edificio José Faustino Sánchez Carrión, conforme al artículo 50 del Reglamento del Parlamento.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía abre investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias

La convocatoria se produce luego de que los promotores de la censura —tras subsanar observaciones previas— presentaran la moción en siete partes distintas, con un total de 78 firmas , el número mínimo requerido para su admisión.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que, tras coordinar con la Mesa Directiva, dispuso la convocatoria al pleno extraordinario para discutir la censura. “Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en siete partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario”, señaló. En esa línea, cuestionó a quienes —según indicó— “insultaron aduciendo supuestas conspiraciones” y preguntó si se disculparán.

Pleno extraordinario del Congreso de la República debatirá siete mociones de censura contra José Enrique Jerí Oré. Foto: Congreso.

Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, coordinando con la Mesa… pic.twitter.com/s2MLXobwZW — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 13, 2026

Siete mociones en agenda

La agenda del pleno extraordinario contempla exclusivamente el debate de siete mociones de censura (21240, 21241, 21247, 21251, 21256, 21257 y 21284), presentadas entre el 21 y el 27 de enero de 2026 por legisladores de diversas bancadas y no agrupados.

Las iniciativas plantean censurar a Jerí Oré tanto en su condición de presidente del Congreso como en su calidad de mandatario encargado, al considerar —según los textos— que carece de idoneidad ética y política para continuar en el cargo y que su permanencia afecta la institucionalidad democrática y la imagen del Parlamento.

Una de las mociones propone, además, que en caso prospere la censura, se declare la vacancia del cargo de presidente del Congreso y que la Presidencia sea asumida de inmediato por el vicepresidente que corresponda, de acuerdo con el Reglamento del Congreso y lo previsto en el artículo 115 de la Constitución.

Solo censura, no vacancia presidencial

De acuerdo con la citación oficial, la sesión extraordinaria abordará únicamente las mociones de censura incluidas en el apartado de Mociones de Orden del Día. No se debatirán eventuales iniciativas de vacancia presidencial.