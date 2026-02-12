Congreso reúne 56 firmas para pedir pleno extraordinario por mociones de censura contra José Jerí. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Congreso reúne 56 firmas para pedir pleno extraordinario por mociones de censura contra José Jerí. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Esdras Medina, vocero de Renovación Popular, alcanzó reunir las 79 firmas para solicitar contra el presidente José Jerí.

Se dio cuenta que ningún legislador de las bancadas de Fuerza Popular y Somos Perú ha firmado el documento.

Entre los congresistas firmantes se encuentran Elías Vara, Sigrid Bazán, Esdras Medina, Miguel Ciccia, Cheryl Trigoso, María Córdoba, Karol Paredes, María Jáuregui, Luis Aragón, Pedro Martínez, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Presidencia modifica comunicado y elimina anuncio de “acciones legales” tras reportaje

Según el procedimiento parlamentario, se necesitan 78 firmas para convocar formalmente a un pleno extraordinario.

Aún está pendiente que relicen la entrega del oficio, pues se estaría esperando que se completen 80 firmas para evitar que el número mínimo se reduzca y asegurar la cantidad exigida. La expectativa es reforzar el respaldo antes de la presentación oficial.

El documento debe ser enviado al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien debe convocar a sesión plenaria en un plazo de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.

LEA TAMBIÉN: José Jerí recibe las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú

Posturas divididas

Cabe indicar que el , pues según sostuvo una censura en este contexto no tendría efecto jurídico.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el presidente no puede ser juez y parte en el proceso, en referencia al principio de separación de poderes, debido a que la Mesa Directiva deberá evaluar esta petición.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción citó a empresario chino Zhihua Yang por reunión con Jerí

Por ello, precisó que, se vea primero la vacancia y luego, si corresponde, la censura.

“El pueblo nos está mirando, se está enterado que estamos con un presidente presuntamente delincuente conduciendo los destinos del país. Es algo gravísimo. Estamos quedando mal ante el mundo”, declaró a Canal N.

El procedimiento parlamentario establece que se necesitan 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario. La Mesa Directiva del Congreso deberá evaluar el pedido. Foto: Andina.
El procedimiento parlamentario establece que se necesitan 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario. La Mesa Directiva del Congreso deberá evaluar el pedido. Foto: Andina.

Vía vacancia y no censura

sostuvo que el mecanismo que corresponde no es la censura parlamentaria, sino la vacancia presidencial.

cuando se trata del jefe de Estado.

Entre los especialistas consultados mencionó a Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, Enrique García Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga León y Óscar Urviola.

Rospigliosi precisó que, siete de los diez expertos convocados, coincidieron de manera unánime en que corresponde una vacancia presidencial, informó Canal N.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Espá dice que “el presidente es rehén del Congreso”, pero no es conveniente cambiarlo
Petroperú cancela proceso para contratar a privado para su transformación
Indecopi multa a municipio con más de S/ 400 mil por operar grifo sin autorización legal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.