El congresista Esdras Medina, vocero de Renovación Popular, alcanzó reunir las 79 firmas para solicitar un pleno extraordinario donde se debatan las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

Se dio cuenta que ningún legislador de las bancadas de Fuerza Popular y Somos Perú ha firmado el documento.

Entre los congresistas firmantes se encuentran Elías Vara, Sigrid Bazán, Esdras Medina, Miguel Ciccia, Cheryl Trigoso, María Córdoba, Karol Paredes, María Jáuregui, Luis Aragón, Pedro Martínez, entre otros.

Según el procedimiento parlamentario, se necesitan 78 firmas para convocar formalmente a un pleno extraordinario.

Aún está pendiente que relicen la entrega del oficio, pues se estaría esperando que se completen 80 firmas para evitar que el número mínimo se reduzca y asegurar la cantidad exigida. La expectativa es reforzar el respaldo antes de la presentación oficial.

El documento debe ser enviado al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien debe convocar a sesión plenaria en un plazo de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.

LEA TAMBIÉN: José Jerí recibe las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú

Posturas divididas

Cabe indicar que el congresista de la bancada de Perú Libre, Segundo Montalvo, indicó en su moento que no firmaba la moción de censura impulsada por Renovación Popular, pues según sostuvo una censura en este contexto no tendría efecto jurídico.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, el presidente no puede ser juez y parte en el proceso, en referencia al principio de separación de poderes, debido a que la Mesa Directiva deberá evaluar esta petición.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción citó a empresario chino Zhihua Yang por reunión con Jerí

Por ello, precisó que la vía adecuada es la moción de vacancia presidencial, la cual ha sido comunicada a otras bancadas, y en donde se propone que, en un eventual pleno extraordinario, se vea primero la vacancia y luego, si corresponde, la censura.

“El pueblo nos está mirando, se está enterado que estamos con un presidente presuntamente delincuente conduciendo los destinos del país. Es algo gravísimo. Estamos quedando mal ante el mundo”, declaró a Canal N.

El procedimiento parlamentario establece que se necesitan 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario. La Mesa Directiva del Congreso deberá evaluar el pedido. Foto: Andina.

Vía vacancia y no censura

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que el mecanismo que corresponde no es la censura parlamentaria, sino la vacancia presidencial.

Indicó que, para aclarar el procedimiento aplicable, se consultó a un grupo de constitucionalistas, quienes coincidieron en que la censura no es una herramienta válida cuando se trata del jefe de Estado.

Entre los especialistas consultados mencionó a Natale Amprimo, Ernesto Blume, Domingo García Belaúnde, Enrique García Ghersi, Wilber Medina, Aníbal Quiroga León y Óscar Urviola.

Rospigliosi precisó que, siete de los diez expertos convocados, coincidieron de manera unánime en que corresponde una vacancia presidencial, informó Canal N.