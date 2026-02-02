Tras el interrogatorio fiscal al presidente José Jerí en Palacio de Gobierno por sus reuniones clandestinas en el caso “Chifagate”, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reveló que la Fiscalía Anticorrupción citó a los empresarios chinos con los que se reunió el mandatario.

Gálvez indicó que tanto Zhihua ‘Johnny’ Yang y Ji Wu Xiaodong, quienes se encontraron con Jerí de manera extraoficial y clandestina, están obligados a declarar como parte de las investigaciones preliminares en su contra en torno al presunto delito de cohecho en agravio del Estado.

“En muchas ocasiones, tú los citas y piden postergaciones. No tengo el detalle porque es una Fiscalía Provincial, no es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Pero sí tengo entendido que ya se los ha citado y que probablemente alguno de ellos ya ha declarado”, reveló Gálvez en Exitosa.

Además, el magistrado confirmó que, la Fiscalía puede solicitar medidas como el levantamiento del secreto bancario. “Eso ya dependerá de la Fiscalía y si tiene elementos para solicitar alguna medida coercitiva“, agregó.

Respecto a la situación del empresario Ji Wu Xiaodong, quien cuenta con una orden judicial sin ejecutar por presuntamente ser integrante de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía, Tomás Aladino Gálvez confirmó que, actualmente, este se encuentra bajo arresto domiciliario.



