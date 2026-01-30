El presidente José Jerí “autorizó” el levantamiento del secreto de sus comunicaciones como parte de la investigación fiscal que se le sigue por su reunión con empresarios chinos sin registrar. Así lo anunció el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, tras culminar la diligencia de toma de declaraciones al jefe de Estado.

“Ha respondido todas las preguntas que se le ha hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría. Y, además, ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos y, además, ya consta en su declaración”, declaró Gálvez a la prensa.

El titular del Ministerio Público precisó que el mandatario respondió alrededor de 30 interrogantes formuladas en conjunto por la Fiscalía y la procuradora general del Estado, María Caruajulca.

“No puedo precisar cuántas preguntas. Son alrededor de 30, todas las ha contestado. Material audiovisual no le hemos solicitado, porque eso lo recabamos nosotros mismos”, señaló.

Asimismo, indicó que el presidente “va a solicitar su reporte de llamadas de los números telefónicos que ha venido utilizando” y lo hará llegar al despacho fiscal como parte de las diligencias en curso.

Gálvez no descartó una posible ampliación de la declaración presidencial y explicó que las actuaciones se realizarán dentro de los márgenes establecidos por el Tribunal Constitucional.

“Se van a realizar todas las diligencias que sean necesarias. Obviamente, sin desbordar las reglas establecidas por la sentencia del TC. Y si hay que volver a tomarle una ampliación de su declaración, lo haremos en su momento. En realidad, lo que está prohibido es realizar medidas coercitivas”, sostuvo.

La diligencia se desarrolló en Palacio de Gobierno, y, según detalló el fiscal, la Fiscalía de la Nación investiga únicamente a los funcionarios aforados.

“En la Fiscalía de la Nación solo se investiga a los aforados, como el jefe de Estado. Sin embargo, en la fiscalía provincial están investigando a todos los demás ciudadanos que han participado en los hechos materia de investigación”, precisó.

Finalmente, el magistrado evitó adelantar nuevas acciones en el marco del proceso al recordar que la investigación es de carácter reservado conforme al marco constitucional vigente.