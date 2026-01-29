El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, sostuvo que no procede una censura contra el jefe de Estado, José Jerí, ni existen argumentos para una vacancia en el Congreso, porque el mandatario no ha cometido delitos.

“Definitivamente la censura no procede. El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura. Y argumentos para una vacancia tampoco los hay, porque en principio es una salida constitucional para el caso de un presidente de la república que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito”, afirmó.

Álvarez Miranda señaló que los pedidos de vacancia o censura son actos de fiscalización política a los cuales tiene derecho todo congresista por mandato de la Constitución. “Hasta ahora no se ha apreciado una conducta dolosa por parte suya (presidente), sino que hay diversos tipos de especulaciones, diversos tipos de sospechas que son materia de investigación tanto en el Congreso como en la Fiscalía de la Nación”, indicó.

En esa línea, sostuvo que se adhiere al pronunciamiento de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional que señala que en este caso no cabe una censura para quien está ejerciendo las funciones del presidente de la república y que ha juramentado el cargo ante el presidente del Congreso. “Estamos ante una figura de presidente provisional, pero no encargado. Ese es un grave error. El presidente Jerí, en este momento, es un presidente constitucional”, puntualizó.

Cambio de Gobierno generaría inestabilidad

El titular de la PCM alertó sobre las consecuencias de promover cambios en la conducción del Ejecutivo en un corto plazo, especialmente en un contexto de elecciones ya convocadas.

“Un cambio abrupto genera inestabilidad y afecta la gestión del país”, advirtió, al explicar que gremios empresariales, autoridades regionales y locales se verían obligados a reiniciar procesos de coordinación y solución de problemas que ya se encuentran en marcha. “Repetir estos procesos en pocos meses sería una burla para el país”, aseveró.

Asimismo, dijo que el presidente Jerí ha ofrecido colaborar plenamente para esclarecer los hechos ante la Fiscalía “porque no tiene nada que esconder”.

Presidente del Consejo de Ministros reiteró que el gabinete ministerial está sólido y confía en el mandatario. (Foto: PCM)

Gabinete sólido

El premier reiteró que el Gabinete Ministerial está sólido y confía en su presidente. “Nosotros seguimos actuando en función a los lineamientos que iniciaron nuestra gestión. No es un compromiso con un partido político, no es un compromiso con los electores, es un compromiso con el Perú el que tenemos todos los ministros”, enfatizó.

Sobre la lucha contra la criminalidad, el titular de la PCM indicó que las declaratorias de estados de emergencia en Lima y Callao dan un marco legal para que la policía pueda actuar de forma más eficiente en su lucha contra la criminalidad.

LEA TAMBIÉN:Ejecutivo amplía nuevamente el plazo para presentar Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Finalmente, adelantó que el Plan de Seguridad Ciudadana se encuentra en su etapa final de revisión. “El presidente Jerí se lo ha tomado muy en serio. A diferencia de otros políticos, está analizando cada uno de los párrafos, los instrumentos, indicadores, incluso las cifras. Está haciendo un trabajo sumamente minucioso, y confiamos que la semana que viene, como máximo, sea aprobado”, puntualizó.