El Poder Ejecutivo volvió a ampliar el plazo para que el Grupo de Trabajo Multisectorial elabore la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta que el presidente José Jerí había anunciado sería presentada en los primeros días de enero.

El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso una nueva prórroga de 10 días calendario, en lo que constituye la segunda ampliación consecutiva.

Jerí ha reiterado en distintas intervenciones públicas que la lucha contra la criminalidad es uno de los ejes centrales del Gobierno de transición. En diciembre pasado, anunció que el nuevo plan establecería lineamientos para “construir un país mucho más seguro para todos” y que incluso podría ser continuado por la administración que asuma en julio de este año.

La elaboración del plan está a cargo de un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Mininter, creado el 11 de diciembre de 2025. Según lo establecido, su vigencia era de 30 días contados desde su instalación, que se realizó el 17 de diciembre.

No obstante, la noche del domingo, mediante una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, el Mininter resolvió ampliar nuevamente el plazo. La resolución dispone extender por 10 días calendario, a partir del 26 de enero de 2026, la vigencia del grupo encargado de formular la propuesta.

Como sustento, el sector señaló la “necesidad de culminar los trabajos orientados a la elaboración de la propuesta”. Esta es la segunda prórroga otorgada, luego de que el 16 de enero se aprobara una primera ampliación también por 10 días calendario.

En esa primera extensión, el propio grupo de trabajo argumentó la existencia de acciones pendientes de carácter multisectorial necesarias para concluir el proceso y asegurar la coherencia técnica del documento y la adecuada articulación de sus componentes estratégicos, conforme al marco normativo vigente. Con la nueva ampliación, la presentación del plan anunciado para inicios de mes quedará postergada.