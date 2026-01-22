El presidente de la República, José Jerí, lidera la presentación oficial sobre la evolución de los índices de criminalidad en el país, con énfasis en los resultados de casos de homicidio y sicariato.

El mandatario sostuvo que la estrategia impulsada por su Gobierno, en coordinación con diferentes instituciones, y medidas como los estados de emergencia están empezando a dar resultados, de acuerdo con las cifras de lucha contra la criminalidad presentadas hoy.

Incluso, Jerí sostuvo que ello ha llevado a que miembros de su equipo hayan recibido amenazas por parte de criminales, quienes le han eviando mensajes a través de ellos. En esa línea, dijo que los criminales son sus principales enemigos.

“Hace un momento me preguntaron si tenía enemigos, bueno, creo que los principales enemigos de mi persona están en los penales porque les he cortado lo que siempre han estado acostumbrados a hacer, tener plena impunidad. Obviamente no creo que estén contentos que con la actitud del Gobierno y que el Inpe desaparezca y evolucione a un mejor sistema penitenciario”, expresó.

“Una integrante de mi equipo fue amenazada y me mandaron un mensaje: que no siguiera protegiendo o cuidando a los transportistas (porque ) son de ellos (los criminales) y que no deberíamos seguir actuando para enfrentar a esas bandas criminales. Después de ellos hubo otro integrante de mi equipo que también fue amenazado con mensajes similares”, señaló en la conferencia.

El mandatario añadió que pese a ello están asumiendo el costo sin importar las consecuencias que ello puede implicar.

“Tiene un presidente que pese a sus errores, aciertos y todo lo que puedan decir está comprometido con lo que se ofreció, combatir la inseguridad y garantizar un proceso electoral transparente e imparcial. Sigo en esa línea no me voy a dejar amedrentar. Espero en tres meses poder presentar resultados mucho mejores a los que estoy presentando en representación del Gobierno”, anotó.

El mandatario sostuvo que sus principales enemigos están en los penales. Foto: Andina/ Referencial.

Resutados insuficientes, sostuvo Jerí

Jerí indicó que los resultados son insuficientes, porque lo preferible sería tener esos resultados en cero, pero que se observa un cambio en el último trimestre de 2025, periodo que corresponde a su mandato.

“La mejor estadística es la que tiene números muchos más pronunciados, hacia abajo, pero sin perjuicio de ello, vemos que la estrategia colectiva del Estado, impulsada por el gobierno, está comenzando a dar resultados. No son opiniones, son estadísticas”, expresó el jefe de Estado.

Afirmó también que una de sus preocupaciones ahora es comenzar a plantear medidas diferenciadas para aquellas regiones que tienen mayor índice de homicidios, las cuales serán comunicadas tras el debate y análisis respectivo.

El mandatario reconoció que la extorsión es hoy uno de los principales problemas de nuestro país y que, si bien las estadísticas aún no son las mejores, se observan cifras que se muestran esperanzadoras, al apreciarse una tendencia a la baja en los últimos tres meses de 2025, con relación al trimestre anterior.

Agregó que estas cifras “tienen que ser mejor el próximo trimestre”, al señalar que hoy se cuenta con un nuevo marco normativo, producto de los decretos legislativos que está emitiendo el Ejecutivo tras la delegación de facultades.

Reducción de los índices de percepción de inseguridad

El presidente Jerí destacó también la reducción de los índices de percepción de inseguridad y de victimización, este último referido a las personas que han sido víctimas de algún delito. No obstante señaló que tomarán medidas para reducir la alta percepción de inseguridad de los ciudadanos en su propia zona de residencia en la noche, a fin de revertir esa situación.

Con respecto al incremento en las denuncias, el jefe de Estado atribuyó ello a una mayor confianza de los ciudadanos en la respuesta del Estado, por lo que ahora acuden a las comisarías a reportar los delitos.

En esa línea, indicó que las cifras mostradas hoy, con apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), son una motivación, ya que son reflejo de que acciones como los patrullajes conjuntos, las acciones en los penales, entre otras, empiezan a dar resultados.

“Lo que dijo el gobierno, de que iba a ganar la guerra, hoy tenemos nuevamente la esperanza, y el optimismo de que sí, va a ser así. No son opiniones, son datos, son estadísticas que han sido debidamente analizadas, procesadas, cuestionadas internamente por intermedio del INEI, conforme a los procedimientos que siempre suelen hacer, y que hoy por fin podemos presentar a la población”, expresó.

El jefe de Estado señaló también que las acciones que realicen en el tiempo que les resta como gobierno van a seguir en la misma línea, a pesar de las amenazas que, reveló, han recibido integrantes de su equipo, por su trabajo en contra de la delincuencia y las extorsiones a los transportistas.

“Tienen un presidente que pese a sus errores, aciertos y todo lo que puedan decir, que está comprometido con lo que ofreció hacer: combatir la inseguridad y garantizar un proceso electoral transparente e imparcial. Sigo en esa línea, no me voy a dejar amedrentar, y espero en tres meses poder presentar resultados mucho mejores a los que estoy presentando en representación del gobierno”, concluyó el presidente José Jerí.

Prohibición de dos personas en moto

José Jerí, afirmó que la disposición gubernamental que prohíbe el desplazamiento de dos personas en una motocicleta es revisable.

Sin embargo, fue enfático en señalar que la decisión ya está tomada en vista que dos personas movilizándose en una motocicleta genera una sensación de inseguridad, ya que pueden ser dos trabajadores o dos sicarios.

“Entonces tenemos un dilema que ya es evidente, pero ya el gobierno ha tomado una postura, una decisión que podemos ir ajustándola en la medida de que no se cumplan los objetivos. No cierro la puerta”, señaló.

El jefe de Estado también sostuvo que esta evaluación se efectuará en las próximas reuniones que tendrán con los representantes de los motociclistas.

Tasa de homicidios

El jefe del INEI, Gaspar Morán, precisó que la tasa estimada de homicidios para 2025 es de 10.7 por cada 100,000 habitantes, con un intervalo de confianza de +/- 0.5.

“Eso estadísticamente quiere decir que la tasa puede variar entre 10.2 y 11.2”, explicó.

Morán detalló que las cifras han sido validadas con información de la PNP y el Ministerio Público, y recordó que en 2021 la tasa oficial fue de 8.6. Desde entonces, el indicador ha mostrado una tendencia al alza: 9.3 en 2023, 10.1 en 2024 y 10.7 en 2025.

No obstante, el INEI destacó que, al comparar trimestres, se observa una ligera reducción en el último periodo. En el cuarto trimestre de 2024 la tasa fue de 2.6, mientras que en el mismo trimestre de 2025 se ubicó en 2.5.

“Vemos una reducción cuando hacemos el análisis a nivel trimestral”, sostuvo Morán.