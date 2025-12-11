El congresista Carlos Anderson plantea con un proyecto de ley (nro. 13518/2025-CR) devolver al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la autonomía técnica para la medición de la pobreza multidimensional.

De esa manera, la iniciativa deja sin efecto el Decreto Supremo nro. 014-2024-MIDIS, publicado a finales del 2024, durante el régimen de Dina Boluarte, y el cual definió una nueva medición oficial de la pobreza multidimensional en el Perú, a través de un índice único (IPM) y un tablero con indicadores en áreas como identidad, salud, educación, vivienda, conectividad y protección social.

La propuesta de Anderson restituye al INEI la competencia exclusiva para diseñar, aprobar e implementar la metodología de medición de la pobreza multidimensional en el Perú, “conforme con los principios internacionales de buenas prácticas estadísticas”.

A criterio del legislador, hay antecedentes legislativos, políticos y coyunturales que evidencian la necesidad de garantizar “la autonomía técnica del INEI” a fin de “fortalecer la rigurosidad metodológica en la medición de la pobreza multidimensional”.

Anderson cita a miembros de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza y recuerda que fijar un único indicador para medir la pobreza multidimensional “es un indicador arbitrario y sintético, y su uso puede prestarse para la manipulación de cifras”.

En 2024, la pobreza monetaria en el Perú golpeó al 27.6% de la población: unos 9.3 millones de compatriotas. Foto: AP

“Básicamente se trata de un indicador de naturaleza sintética y reduccionistas, ya que agrupa diversas dimensiones como educación y salud en un solo indicador, sin desglosar detalles específicos y sacrifica muchos indicadores importantes para el bienestar y la medición de la pobreza”, soslaya.

Vale acotar que en cifras oficiales, la pobreza monetaria en el Perú afectó a cerca de 9.3 millones de personas, mientras que la multidimensional, a 3 de cada 10 ciudadanos.