EsSalud cuenta con nuevo presidente. Luis Rosales se alejó del cargo y el gobierno ya nombró a su reemplazo. Se trata de Juan Vidal Rodríguez Terrones.

Según una carta, difundida por Canal N, el Gobierno dio por concluida la designación de Rosales Pereda como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), tras disponerse su salida por la causal de “pérdida de confianza”.

Vidal Rodríguez Terrones anteriormente se desempeñó como jefe de EsSalud en Lambayeque. Además , postuló al Congreso en las elecciones generales de 2021 por el partido Alianza Para el Progreso (APP).

Pero no es el único cambio, también dimitió Aurelio Orellana Vicuña a la gerencia de la red prestacional Rebagliati.

Como se recuerda en EsSalud se puso sobre la mesa un cuestionado proyecto de Decreto de Urgencia para designar más de S/ 1.800 millones a Essalud para enfrentar problemas de abastecimiento.

Aurelio Orellana Vicuña dimite

Aurelio Orellana Vicuña presentó su renuncia al cargo de gerente de la Red Prestacional Rebagliati y gerente encargado del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, mediante una carta dirigida al gerente central de Operaciones, José Manuel Sobrado. En el documento, Orellana señaló que los hechos ocurridos en los últimos días han afectado su imagen personal y profesional, pese a que, según afirmó, logró demostrar con pruebas que las acusaciones en su contra no se ajustan a la verdad.

El exfuncionario indicó que su decisión responde a la necesidad de preservar su tranquilidad personal y familiar. Asimismo, solicitó ser exonerado del plazo de 30 días que establece la legislación para la presentación de renuncias. Orellana venía desempeñando ambos cargos de manera encargada, en virtud de la Resolución N.° 254-PE-ESSALUD-2025.

La renuncia se produce en medio de cuestionamientos relacionados con presuntos vínculos con el entorno del expresidente Pedro Castillo. Diversas versiones difundidas en medios de comunicación señalaron un supuesto plan para indultar al exmandatario.

Orellana, el martes útimo descartó que el expresidente Pedro Castillo padezca un tumor maligno y rechazó las versiones que señalan que el hospital habría elaborado una historia clínica falsa para beneficiarlo.

Orellana calificó como falsas las acusaciones sobre una supuesta manipulación de documentos médicos. “Es mentira que el Hospital Rebagliati esté inventando una historia clínica ficticia para poder beneficiar a Pedro Castillo”, afirmó en Canal N

El funcionario precisó que el exmandatario fue evaluado siguiendo los procedimientos regulares de atención médica y detalló que se tramitaron varias referencias para su atención especializada. “Pedro Castillo tiene dos referencias negadas, pero también tiene dos referencias aceptadas”, señaló.

Según explicó, las referencias médicas fueron gestionadas el 3 de marzo de 2026 y el paciente tuvo que esperar aproximadamente 40 días para que una de ellas fuera aceptada.

Niega versiones sobre enfermedad grave

Las declaraciones de Orellana se producen luego de que surgieran cuestionamientos sobre el estado de salud del expresidente y sobre la veracidad de los informes médicos emitidos por EsSalud.

El gerente insistió en que toda la información clínica de Castillo está sustentada en evaluaciones realizadas por especialistas y que no existe evidencia de que padezca un cáncer o un tumor maligno.

Asimismo, reiteró que la atención brindada al exjefe de Estado se desarrolló conforme a los protocolos establecidos por el sistema de salud y negó cualquier intervención irregular en la elaboración de su historial médico.