La bancada de Ahora Nación prepara una moción de orden del día para que el canciller Carlos Espá acuda al Pleno del Senado y detalle las implicancias de que el Perú se incorpore al Escudo de las Américas, iniciativa anunciada por la presidenta Keiko Fujimori.

Los legisladores sostuvieron que es necesario conocer los alcances jurídicos y los compromisos internacionales que implicaría que el país se sume a esta coalición regional impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

A través de un documento, la bancada de oposición advirtió que hasta el momento no se han aclarado los alcances jurídicos, políticos y operativos de la iniciativa, ni la naturaleza del instrumento internacional mediante el cual el Estado peruano pasaría a incorporarse.

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Los senadores pidieron precisar si la eventual adhesión al Escudo de las Américas conllevaría intercambio de información o inteligencia, así como operaciones coordinadas o presencia de personal extranjero en territorio nacional para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La moción de orden del día está suscrita por los senadores Jaime Quito, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Jaime Delgado y Alfonso López-Chau.

Cabe precisar que Keiko Fujimori declaró que comunicó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el interés del Perú de incorporarse al bloque Escudo de las Américas. Tras una visita a bases militares en el VRAEM, la mandataria señaló que sostuvo comunicación directa con el funcionario estadounidense para expresarle la intención de que el Perú integre dicha coalición.

Fujimori afirmó que el Escudo de las Américas busca integrar a países que enfrentan la criminalidad organizada y el narcotráfico, compartiendo información porque estos flagelos no respetan fronteras.