Citarán al canciller Espá para explicar posible ingreso de Perú al Escudo de las Américas. Foto: El Peruano
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Redacción Gestión
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se incorpore al Escudo de las Américas, iniciativa anunciada por la presidenta Keiko Fujimori.

Los legisladores sostuvieron que es necesario conocer

A través de un documento,

Los senadores pidieron precisar si

La moción de orden del día está suscrita por los senadores Jaime Quito, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Jaime Delgado y Alfonso López-Chau.

Cabe precisar que Keiko Fujimori declaró que comunicó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el interés del Perú de incorporarse al bloque Escudo de las Américas.

Fujimori afirmó que el Escudo de las Américas busca integrar a países que enfrentan la criminalidad organizada y el narcotráfico, compartiendo información porque estos flagelos no respetan fronteras.

La bancada de Ahora Nación en el Senado solicitó precisar si la eventual adhesión a esta coalición inernacional conllevaría intercambio de información o inteligencia del país, entre otros. Foto: TV Perú
La bancada de Ahora Nación en el Senado solicitó precisar si la eventual adhesión a esta coalición inernacional conllevaría intercambio de información o inteligencia del país, entre otros. Foto: TV Perú

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