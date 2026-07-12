Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas y espera reunirse con Trump. (Foto: @ope_peru / X)
Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas y espera reunirse con Trump. (Foto: @ope_peru / X)
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la coalición militar y de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

gracias a una iniciativa de Donald Trump.

Asimismo, señaló que

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“Nos interesa formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que ahí también hay muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado”, señaló en entrevista con el medio colombiano Semana.

Sin embargo, precisó que su prioridad será restablecer el funcionamiento del Estado peruano.

“Vamos a estar muy abocados, sobre todo, a lograr que el Estado vuelva a funcionar, y si tengo que viajar poco, me enfocaré especialmente en Perú”, añadió.

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Política internacional

Keiko Fujimori mencionó que los últimos cuatro años se desperdició la oportunidad de fortalecer los lazos Perú–Colombia debido a que el presidente saliente Gustavo Petro emitió opiniones e injerencias sobre la política peruana que generaron desconfianza.

Sobre la controversia por la isla Santa Rosa, afirmó que Perú defenderá su soberanía con firmeza y diplomacia, indicando que no profundizará en las declaraciones que realizó Petro sobre el asunto.

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En el plano internacional,

“Nuestros ciudadanos en américa latina están buscando resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que la región está girando hacia la derecha”, puntualizó.

“Nuestros ciudadanos en américa latina están buscando resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que la región está girando hacia la derecha”, puntualizó. (Foto: GEC)
“Nuestros ciudadanos en américa latina están buscando resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que la región está girando hacia la derecha”, puntualizó. (Foto: GEC)

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