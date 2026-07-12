La presidenta electa Keiko Fujimori mostró su disposición a que, durante su gobierno, Perú ingrese al denominado “Escudo de las Américas”, la coalición militar y de seguridad impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fujimori indicó que Estados Unidos es un aliado para el país y resaltó que Perú se convirtió en observador de la OTAN gracias a una iniciativa de Donald Trump.

Asimismo, señaló que permitirá el apoyo estadounidense contra el narcotráfico y el crimen organizado hasta donde lo permitan la Constitución y las leyes peruanas.

“Nos interesa formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que ahí también hay muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado”, señaló en entrevista con el medio colombiano Semana.

En otro momento, Fujimori indicó que recibió el saludo de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pero que aún no ha conversado con el presidente Trump, aunque esperan hacerlo. Sin embargo, precisó que su prioridad será restablecer el funcionamiento del Estado peruano.

“Vamos a estar muy abocados, sobre todo, a lograr que el Estado vuelva a funcionar, y si tengo que viajar poco, me enfocaré especialmente en Perú”, añadió.

Política internacional

Keiko Fujimori mencionó que los últimos cuatro años se desperdició la oportunidad de fortalecer los lazos Perú–Colombia debido a que el presidente saliente Gustavo Petro emitió opiniones e injerencias sobre la política peruana que generaron desconfianza.

Sobre la controversia por la isla Santa Rosa, afirmó que Perú defenderá su soberanía con firmeza y diplomacia, indicando que no profundizará en las declaraciones que realizó Petro sobre el asunto.

En el plano internacional, Fujimori propuso articular un movimiento de gobiernos de derecha que cooperen en políticas migratorias, lucha contra delincuencia y narcotráfico, e intercambio de inteligencia.

“Nuestros ciudadanos en américa latina están buscando resultados, paz, orden y que se trabaje por ellos. Por eso creo que la región está girando hacia la derecha”, puntualizó.