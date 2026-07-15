En línea con el mercado, Chevrolet también experimentó incremento en la colocación de autos, por encima de lo esperado. Diego Novoa, country manager de General Motors Perú, señaló que entre enero y junio de este año la marca creció 26% en ventas.

Para el ejecutivo, parte importante de este resultado se dio por la estrategia de diversificación de la firma y su presencia en diferentes segmentos automotrices.

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“Un segmento en el que somos muy fuertes es el de vans. Allí somos líderes con un market share por encima del 35%”, dijo.

Novoa indicó que para este año la expectativa es superar el dinamismo obtenido en la primera mitad del año, alcanzando un incremento en torno al 40%.

El nuevo Chevrolet Sonic adopta una carrocería tipo SUV coupé, con mayor altura y diseño orientado al uso urbano. (Foto: Chevrolet)

Ingreso de nuevos modelos

Diego Novoa contó que este año ingresarían tres nuevos modelos al mercado peruano, los cuales estarían disponibles para comercializarse en el cuarto trimestre.

“Ya se lanzó el modelo Sonic en los demás países de Latinoamérica y estará llegando a Perú a finales de año para complementar nuestro portfolio de SUV. Va a ingresar al mercado junto con los modelos Groove y Tracker, los cuales estarían disponibles para la venta hacia finales de año”, señaló.

Buscan sumar puntos de carga en concesionarios

Novoa refirió que la firma, que cuenta con 32 puntos de venta y 29 talleres de servicios en diferentes partes del país, a nivel global tiene la visión sostenible, por lo cual están enfocados en el desarrollo de nuevas tecnologías y Perú no es la excepción.

“En esa línea, ya hemos lanzado vehículos eléctricos y también híbridos. Y seguiremos en busca de un portafolio renovado que cuente con estas nuevas tecnologías. Todavía en el Perú nos falta mucho por recorrer para poder desarrollar un ecosistema de electrificación adecuado”, detalló.

En ese marco, el ejecutivo indicó que ya cuentan con ocho puntos de carga activos a nivel nacional en su red de concesionarios. Estos están distribuidos entre Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad.

“Estas estaciones de carga están instaladas en nuestros establecimientos, por lo cual un cliente puede ir y cargar su vehículo. La idea es seguir sumando puntos de carga en nuestra red de concesionarios”, agregó.

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Chevrolet Captiva EV. (Foto: Fernando Roca)

Expectativas

Diego Novoa comentó que la firma espera cerrar con un incremento en ventas en torno al 40%, superior a lo registrado en la primera mitad de año.

“El crecimiento que se nos viene para el segundo semestre será mayor al que hemos tenido en estos primeros seis meses y nuestra estrategia es crecer por encima de la industria", dijo.

Asimismo, mencionó que cuentan con la disponibilidad de productos y stock para poder atender el mercado para la segunda mitad del año.

Datos del mercado

En el primer cuatrimestre del año, las ventas de vehículos livianos se incrementó en 37.3% respecto a similar periodo de 2025.

El segmento de SUV mostró el mayor dinamismo dentro del conjunto de vehículos livianos, con un incremento del 51.2%.

Entre enero y junio del 2026, la ventas de vehículos electrificados creció más de 86% frente al mismo periodo del año pasado.