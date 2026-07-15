Chevrolet cuenta con 32 puntos de venta y 29 talleres de servicios en diferentes partes del país. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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Industria automotriz en un buen momento. Pese a un primer semestre del año marcado por elecciones presidenciales y un contexto geopolítico adverso, la venta de autos registró un crecimiento en los primeros cinco meses del año. De acuerdo con cifras de Sunarp, en el primer cuatrimestre del año, las ventas de vehículos livianos nuevos sumaron 81,893 unidades, cifra superior en 37.3% respecto a similar periodo de 2025.

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