El mercado de vehículos electrificados en Perú continúa ganando terreno. Entre enero y marzo del 2026, las ventas de este segmento registraron un crecimiento de 77.3% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Solo en marzo se comercializaron 1,199 unidades entre vehículos híbridos y eléctricos, indicó el gremio con datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Dicha cifra significó un incremento de 57.3% en comparación con el mismo mes del 2025.

“El mercado de vehículos electrificados viene expandiéndose a niveles exponenciales. A modo de ejemplo, el volumen comercializado solo en los primeros tres meses del 2026 ya superó todo lo vendido en 2022”, sostuvo Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP.

Cambio en las preferencias del mercado

El crecimiento del mercado también vino acompañado de cambios en las preferencias de los consumidores. Los híbridos ligeros (MHEV) pasaron a liderar las ventas durante el primer trimestre del 2026, al acumular 1,573 unidades, lo que representó un incremento de 83.5% frente al mismo periodo del año anterior. Con este resultado, desplazaron a los híbridos convencionales (HEV), que registraron 1,557 unidades vendidas y, aunque crecieron 64.2%, perdieron el liderazgo del segmento.

Detrás se ubicaron los híbridos enchufables (PHEV), con 283 unidades, destacando por registrar el mayor crecimiento porcentual del mercado (+214.4%). En tanto, los vehículos eléctricos puros (BEV) sumaron 214 unidades, con un avance interanual de 41.7%, aunque mantuvieron una menor participación dentro del total.

Los híbridos ligeros (MHEV) lideran el mercado en Perú tras desplazar a los híbridos convencionales en 2026.

Este reordenamiento también se reflejó en la composición del mercado. Los híbridos convencionales redujeron su participación de 47% a 43% en el último año, mientras que los híbridos ligeros aumentaron de 42% a 43%, posicionándose como la tecnología dominante. A su vez, los híbridos enchufables duplicaron su presencia, al pasar de 4% a 8% y consolidarse en el tercer lugar.

Por su parte, los vehículos eléctricos puros registraron una ligera caída en participación, de 7% a 6%, lo que evidencia que, pese a su crecimiento, aún enfrentan mayores barreras de adopción frente a otras tecnologías electrificadas en el mercado local.

Factores detrás del crecimiento

El avance del mercado responde a una combinación de factores. Por el lado de la demanda, los consumidores buscan reducir el gasto en combustible y mantenimiento, especialmente en un contexto de costos energéticos al alza.

“Los usuarios muestran un interés creciente por alternativas que permitan reducir el gasto en combustible y mantenimiento”, indicó Morisaki.

A ello se suma una mayor preocupación por el impacto ambiental del transporte y una oferta cada vez más amplia de este tipo de tecnologías en el mercado local.

Sin embargo, el mercado peruano aún es pequeño frente a la región. A febrero del 2026, la penetración de vehículos electrificados alcanzó apenas el 5% de las ventas totales. En contraste, países como Uruguay (43%), Colombia (36%), Ecuador (24%), Brasil (16%) y Chile (12%) muestran niveles de adopción significativamente mayores.

Vehículos electrificados representan solo el 5% del mercado peruano, muy por debajo de países como Uruguay y Colombia.

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Este rezago se explica por factores como el alto precio de estos vehículos, la percepción de riesgo frente a nuevas tecnologías —como la autonomía o el costo de las baterías— y la falta de incentivos económicos de gran escala.

Pese a ello, el gremio automotor destaca que el bajo nivel de penetración refleja el potencial de crecimiento del segmento en el país.

“Si el dinamismo actual es acompañado con medidas que reduzcan las barreras de precio y se implementen señales claras de política pública, el mercado peruano de vehículos electrificados podría cerrar progresivamente la brecha con los líderes de la región y acelerar su transición energética en los próximos años, lo cual se hace más urgente luego de la crisis vivida semanas atrás debido a la ruptura en el ducto de Camisea”, concluyó Morisaki.