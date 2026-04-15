El crudo West Texas Intermediate (WTI) usado como referente para el cálculo de precios de los derivados en nuestro país, se ubicó este martes en US$93.42 por barril, una contracción del 21.49%, tras alcanzar un máximo anual de US$119 por barril.

Sin embargo, este martes las refinerías de Petroperú y Repsol ya había aplicado un nuevo ajuste a sus precios ex planta (al por mayor) de la mayoría de sus derivados, incluidos los de uso para la aviación.

Los precios que más subieron

Ya la semana pasada, Petroperú había determinado variaciones a sus precios de los derivados, donde lo que más subió fueron los del Turbo Jet A-1, entregado en el aeropuerto del Callao para llenado de tanques de aviones, que pasó de S/6.11 por galón que tenía hasta el 17 de marzo último, a S/7.24 por galón el 4 de abril, un alza del 18.49%. Esta semana, Repsol aplicó un ajuste adicional al precio de ese tipo de combustible.

Listado de precios de combustibles de aviación al 7 de abril de 2026. Fuente: publicación de precios de combustibles de Petroperú

Este martes 14, la petrolera estatal volvió a publicar un nuevo listado de precios ex planta (mayoristas), el tercero en lo que va de abril, con ajustes en los valores de venta de las gasolinas, gasoholes y diésel.

Lo que más subió fue el precio del Diésel B5 S-50, de uso industrial, que llegó a S/22.97 por galón (incluido impuestos), que tuvo un alza de 3.45% con respecto a los S/22.20 que se comercializaba el 10 de este mes.

A su vez, el Diésel B5 UV S-50, de uso vehicular, lo fijó en S/21.40 por galón, un aumento de 3.71% versus los S/20.63 en que se vendían hace cuatro días antes.

En tanto, el gasohol regular, en S/18.34 por galón, tuvo un incremento de 3.74%, y el gasohol Premium, en S/18.34, tuvo un alza de 2.49%.

La Refinería La Pampilla, de Repsol, había aplicado ajustes similares en sus precios de los gasoholes y el Diésel, con ligeras variaciones, aunque aplicó un nuevo incremento al precio del turbo A-1.

Ese combustible, de uso para aviación, pasó de S/7.02 por galón en que se encontraba el 8 de abril, a S/8.35 por galón, un incremento del 18.98%.

Producción siguió cayendo en marzo

En tanto, según data de Perupetro, al cierre de marzo último la producción nacional de petróleo sumó 38,948 barriles en promedio diario (bpd), volumen inferior en -18.33% con respecto a los 47,694 bpd extraídos en igual mes del 2025, siendo el quinto mes de caída consecutiva en la explotación de ese recurso.

Al comparar las estadísticas de esa agencia, se observa que la merma se habría producido sobre todo por la menor producción del principal yacimiento en actividad, el Lote 95 (de Petrotal), que alcanzó en ese mes los 13,690 bpd, cantidad inferior en -40.44% respecto a los 22,989 bpd que extrajo en igual mes del 2025.

Producción petrolera del Perú (en verde oscuro) viene declinando en forma sostenida desde hace varias décadas.

Eso ocurrió a pesar de que la mayoría de los demás 12 lotes que reportan actividad fiscalizada por la mencionada entidad estatal incrementaron su producción.

Inversiones también a la baja

Esta contracción en la producción de esa industria extractiva va en línea con la merma en las inversiones en hidrocarburos como en la perforación de pozos para buscar nuevos yacimientos de petróleo o gas.

En todo el 2025, Perupetro registró un total de US$430.6 millones, que, comparado con los US$503.0 millones reportados el año previo, significa una retracción del 14.38%, y donde lo que más se contrajo fue el gasto en exploración, que llegó a apenas US$9.2 millones, valor menor en 75.83% comparado con los US$38.2 millones en ese rubro invertidos el 2024.

El resultado del 2025 además está muy lejos de lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que avizoraba por el contrario un crecimiento del 8.6% en las inversiones en hidrocarburos para ese año.

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En tanto, hasta febrero del 2026, Perupetro no registraba un solo pozo exploratorio perforado a nivel nacional, ni para buscar o confirmar nuevas reservas de petróleo, ni de gas natural, que permitan reponer las que consume el país.

Perspectivas no muy auspiciosas

A su vez, este miércoles, Perupetro confirmó que -como informara Gestión- está en riesgo la continuidad operativa del Lote Z-69, debido a la falta de respuesta de Petroperú y ProInversión a su propuesta para que la petrolera estatal continúe operando el área bajo un nuevo contrato temporal de 12 meses, cuando concluya su actual contrato que vence este 15 de mayo.

Lote Z-69 corre el riesgo de quedar paralizado desde la segunda quincena de mayo de 2026

Ya Perupetro corroboró que ha solicitado a esa empresa a realizar el cierre seguro de las instalaciones de ese lote, con lo cual quedaría paralizada indefinidamente la actividad del tercer lote de mayor producción petrolera del país.

En este escenario, Álvaro Ríos, director de la consultora Gas Energy Latin America (GELA) refirió a Gestión que el aspecto principal que explica la crisis que vive hoy el sector hidrocarburos en el Perú, es la caída continua en las inversiones en exploración, y que ocurre por diversos factores.

Trámites demoran hasta 4 años

El primero de ellos, anotó, es que en los últimos años ha aumentado el número de trámites y permisos para aprobar actividades exploratorias, llegando a cerca de 82 permisos, y cuya aprobación puede demorar hasta cuatro años.

Otro tema que frenó las inversiones, añadió, es haber forzado a que Petroperú tenga una participación en los nuevos contratos petroleros que se van firmando, lo que es una limitante para las inversiones exploratorias.

Un tercer factor, anotó, son los vacíos que se observan en la normativa para la regulación del sector que aplica Osinergmin, y que origina interpretaciones distintas entre el regulador y las empresas, lo que también ahuyenta a las inversiones.

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