Lo que más subió esta semana es el combustible para uso de aviones, seguido del diésel de uso vehicular
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Elías García Olano
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El precio del petróleo retrocedió tras el acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán, pero en el Perú se mantuvo el ritmo ascendente en los precios mayoristas de los combustibles, mientras se frenan cada vez más la producción local e inversiones en hidrocarburos.

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