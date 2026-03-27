Petroperú explicó las razones de las alzas en los precios de los combustibles. Foto: GEC.
Petroperú explicó las razones de las alzas en los precios de los combustibles. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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Petroperú informa a la opinión pública que los recientesresponden principalmente al aumento sostenido de las cotizaciones internacionales del petróleo y combustibles registrado durante el presente mes.

En un comunicado, la empresa precisó que, en las últimas semanas los mercados internacionales han registrado incrementos significativos en los valores de los derivados.

Refirió que el precio del crudo WTI (West Texas Intermediate) aumentó aproximadamente 39%, impulsado por factores como restricciones en la oferta mundial y expectativas de mayor demanda energética.

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Referencia para mercado local

En la misma línea, anotó, los precios de las gasolinas y diésel en la costa del Golfo de Estados Unidos (US Gulf Coast), referencia para el mercado peruano, registraron alzas de alrededor del 40 %, impactando directamente en la evolución de los precios a nivel mundial.

En el Perú, añadió, los precios de los combustibles se determinan en función de la oferta y la demanda, conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N.° 26221), tomando como referencia los precios internacionales, así como el tipo de cambio y los costos logísticos.

El mercado nacional de combustibles -remarcó la petrolera estatal- es competitivo y cuenta con diversos agentes en toda la cadena de abastecimiento (importadores y productores).

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Grifos bajo marca de la empresa

Asimismo, subrayó, las estaciones de servicio (grifos) que operan bajo la marca Petroperú son de propiedad y gestión privada, por lo que fijan sus precios de manera independiente.

“Petroperú solo administra directamente la estación de servicio Petrocentro Río Amazonas ubicada en Iquitos, de acuerdo con condiciones particulares de esa localidad”, puntualizó.

Igualmente, remarcó que Petroperú mantiene su compromiso de gestionar sus estructuras de precios con rigor técnico, procurando siempre garantizar una oferta competitiva, transparente y alineada a las condiciones del mercado.

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