La consecuencia inmediata de esta situación es que, al menos en el caso de los transportistas de carga, ante la falta de atención a sus demandas por el Poder Ejecutivo, aplicarían nuevos incrementos en los fletes del transporte terrestre de mercancías, adicionales a los que ya habían establecido semanas atrás, a raíz de la crisis generada por el corte en el suministro de gas natural en el país.

Según el nuevo listado de precios ex planta (mayorista) que aplicó Petroperú a partir del martes 17 de marzo en el caso de Lima y Callao, se incorporan incrementos entre el 15.05% y el 20.53% a los diversos productos que comercializa, en comparación con los que exhibía el 11 del presente mes. Se trata de las mayores alzas que se conocen en los últimos años.

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Los combustibles que más se encarecieron

La mayor alza correspondió al diésel B5 UV S-50, de uso vehicular (el combustible más usado por los transportistas de carga y pasajeros), que pasó de S/ 16.26 a S/ 19.59 por galón, incluido impuestos, con lo cual se incrementa en un 20.53%, equivalente a S/ 3.33 más por galón.

Los precios del GLP también sufrieron ajustes por parte de las refinerías

En el caso del gasohol premium, el precio pasó de S/ 15.32 por galón el 11 de marzo, a S/ 17.63 este martes, un aumento del 15.05% o de S/ 2.30 por galón. Le siguió el gasohol regular, que pasó de S/ 13.81 a S/ 16.08 en el mismo lapso, un alza del 16.41% o de S/ 2.26 por galón.

Asimismo, se aplicó alzas en sus gasolinas premium y regular del orden del 15.97% y 17.52%, respectivamente, así como en sus petróleos residuales de más del 17%, en todos los casos, incluidos los impuestos.

Diésel de Repsol está aún más caro

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), que comercializa Petroperú en Talara y que se distribuye en diversas regiones de la zona norte del país, el producto pasó de S/ 2.77 a S/ 3.25 por kilogramo, un aumento de S/ 0.48 por kilo o del 17.44%.

En el caso de la Refinería La Pampilla, de Repsol, sus precios publicados este martes, son similares a los que ajustó Petroperú, a excepción del GLP y el Diésel, que en Lima tiene un precio de S/ 2.40 por kilo, inferior al de la petrolera estatal en Talara (S/ 3.25 por kilo).

Sin embargo, en el caso del Diésel de uso vehicular que vende Repsol en la capital, su precio es de S/ 21.16 por galón, incluido impuestos, más alto que el de Petroperú.

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Alzas superan los precios de referencia

Si bien el argumento para estas alzas que se viene esgrimiendo en las últimas semanas son el aumento en el precio del petróleo, a raíz de la escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, los incrementos que han aplicado las refinerías son mayores a los precios de referencia internacional de los derivados.

tras restablecerse el transporte de gas natural, el Minem cree que se reducirá la presión sobre los otros combustibles | Foto: Andina

En la víspera, según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), los precios de referencia de los combustibles derivados del petróleo en el exterior registraban alzas entre S/ 1.43 y S/ 2.64 por galón, y el GLP, en el orden de S/ 0.37 por kilogramo.

En tal sentido, ese organismo había exhortado a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Osinergmin debían dar a conocer resultados de la fiscalización a los establecimientos de venta de combustibles a nivel nacional “por la injusta y abusiva subida de precios perjudicando grave la economía de consumidores y usuarios en el presente mes”.

Minem: precio podría bajar al retomarse uso de GNV

Consultado sobre estas alzas, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, consideró razonable que exista un alza en combustibles, dado que el precio del petróleo había pasado de US$ 65 a más de US$ 100 por barril en las últimas semanas.

Sin embargo, comentó que, en la medida que se empieza a restablecer el suministro de gas natural vehicular (GNV), la presión sobre los precios de las gasolinas iría bajando.

No obstante, reconoció que la producción de Petroperú en la refinería de Talara se había reducido, pues de su capacidad total de producción, de 95,000 barriles diarios de derivados, sólo estaba produciendo entre 55 mil a 60 mil barriles por día.

Más alzas en fletes

Tras conocerse estas nuevas alzas, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), Javier Marchese, indicó a Gestión que la única solución a esta crisis es que el Estado les deje de cobrar impuestos al Diésel (el combustible más usado por los transportistas).

Transportistas de carga creen que se avecinan aún más alzas en los fletes de carga

Sin embargo, refirió que, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les dio una respuesta negativa a su pedido que se les exonere de impuestos, la única alternativa que les queda es seguir subiendo los fletes al transporte de carga.

Recordó que, luego de la crisis energética que se originó por el corte del suministro de GNV al transporte de carga y los aumentos iniciales del Diésel, los fletes a ese servicio se habían incrementado en promedio del 25%. Con estas nuevas alzas en su precio, esos fletes ahora podrían elevarse hasta un 40% comparado con el tiempo previo a esta crisis.

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