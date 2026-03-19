Refinerías aplican nuevos incrementos en los precios de sus derivados. (Fuente: El Peruano)
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Elías García Olano
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A pesar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que los precios de los combustibles que subieron por escasez y mayor demanda debían volver a la normalidad durante esta semana, está ocurriendo todo lo contrario: las refinerías aplican alzas inclusive más elevadas que la referencia internacional.

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