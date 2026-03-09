Petroperú confirma que recibe una mayor demanda de combustibles en sus plantas de ventas Foto: GEC.
Petroperú confirma que recibe una mayor demanda de combustibles en sus plantas de ventas Foto: GEC.
Ante la situación generada por la suspensión del transporte de gas natural de Camisea por el gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y el conflicto bélico en Medio Oriente -que impacta en el precio del petróleo-, Petroperú observó un aumento en la demanda de combustibles en el mercado local.

En un comunicado, la petrolera estatal refirió que en los últimos días se ha observado un incremento en los precios y demanda de combustibles como GLP, gasolinas y diésel, a consecuencia de la menor disponibilidad de Gas Natural Vehicular (GNV), lo que ha generado una mayor afluencia de cisternas en las plantas de ventas de Petroperú.

En ese sentido, anotó, Petroperú viene desplegando sus mayores esfuerzos para continuar despachando GLP, gasolinas y diésel a sus clientes desde sus plantas de ventas.

Asegura suministro de derivados

“A la fecha, las plantas de ventas vienen atendiendo la alta demanda de gasolina premium, asegurando el suministro de este combustible”, aseveró.

De igual forma, refirió que esa empresa estatal viene abasteciendo de diésel a una generadora eléctrica (reserva fría), soportando el suministro de combustible al sistema interconectado del país.

Pidió recordar que Petroperú participa en el mercado de hidrocarburos a través de la refinación y distribución de combustibles a sus clientes a través de plantas de ventas a nivel nacional, y que no cuenta con grifos propios para la venta directa al público, sino con operadores de estaciones de servicio afiliadas.

“Petroperú reafirma su compromiso de continuar realizando sus mayores esfuerzos para atender el mercado de combustibles y exhorta a la ciudadanía a realizar un consumo responsable, en línea con las recomendaciones de las autoridades ante la actual coyuntura del sistema energético”, manifestó la empresa.

