El director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, señaló que el proceso de reestructuración de Petroperú avanza según el cronograma previsto. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El proceso de reorganización de Petroperú continúa avanzando conforme al cronograma planteado por el Gobierno de Perú, afirmó el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio a Gestión.

