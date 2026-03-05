Tras cumplir con la incorporación de los consultores y la aprobación del plan de promoción del proceso de reorganización, el proceso entra ahora en una fase de trabajo técnico orientado a definir los siguientes pasos del esquema de reorganización.

“Se siguen dando los pasos conforme al compromiso asumido. Lo que sigue son los planes específicos. Estamos trabajando con el mercado, con los inversionistas, con los interesados para definir cada uno de los bloques patrimoniales específicos con los cuales vamos a mejorar la gestión de Petroperú ”, comentó a este diario.

LEA TAMBIÉN: A crisis por desabastecimiento de gas se suma alza de precios de combustibles de Petroperú

Del Carpio explicó que mantienen reuniones periódicas con acreedores y representantes de los bonistas de la empresa estatal. Estos encuentros se realizan desde inicios de enero y forman parte del compromiso de mantener informados a los actores financieros sobre el avance del proceso.

Este viernes se llevará a cabo una de estas reuniones para informar sobre la hoja de ruta del proceso y los pasos que se vienen ejecutando.

“Lo que hacemos en estas reuniones con los bonistas, a los cuales tenemos la obligación de brindarles información sobre la hoja de ruta que se está siguiendo en ProInversión, es informarles el plan de promoción y los siguientes pasos que vamos a dar”, indicó.

Asimismo, señaló que en estos encuentros se busca transmitir tranquilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones financieras de la empresa.

Cabe mencionar que, recientemente se generaron cuestionamientos sobre la comunicación con el mercado pues se reportó que los representantes del Gobierno no acudieron a un encuentro previamente programado con grandes bonistas.

El proceso de reorganización de Petroperú continúa avanzando conforme al cronograma planteado por el Gobierno, afirmó el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio. (Imagen: GEC)

Reestructurar. El objetivo del proceso, recordó el representante de ProInversión, es que Petroperú pueda cumplir con sus compromisos actuales y, al mismo tiempo, consolidar condiciones que le permitan acceder a financiamiento en el futuro.

Próxima semana se publicaría plan

Respecto al plan de promoción del proceso, Del Carpio indicó que el documento ya fue aprobado por ProInversión y que su publicación se realizará en los próximos días.

“ El plan de promoción que tiene Petroperú aprobado por ProInversión va a ser publicado en estos días. Creo que la próxima semana [se conocerían los detalles de este plan] ”, comentó.

Por el momento, el cambio de Gobierno con el presidente interino José Balcázar -quién había presentado previamente proyectos para derogar la reestructuración de la petrolera- no representa una preocupación para la agencia. Del Carpio señaló que han recibido “indicaciones bastante claras de que vamos a continuar con el proceso de Petroperú”.

¿Un nuevo cambio en el directorio?

Gestión pudo conocer, por dos fuentes del sector, que Petroperú se alistaría para un nuevo cambio en su directorio. Se supo que una próxima reunión de la Junta General de Accionistas (JGA) de la petrolera estatal se pondría este tema sobre la mesa.

Ambas voces coincidieron que el cambio que se quiere hacer está orientado a mejorar el directorio para avanzar con más celeridad la reestructuración.

Cabe recordar que recientemente el actual directorio le quitó la confianza a la gerenta general de Petroperú, Rita López, quien ya había alertado que los gerentes de otras áreas no respaldaban los ajustes en la empresa.