En medio de alta incertidumbre por el cambio de un nuevo presidente, el Perú suma un nuevo capítulo de deterioro de su imagen en el plano internacional. La historia tiene como protagonista al Ministerio de Economía y Finanzas, entonces liderado por Denisse Miralles, hoy titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según fuentes de Gestión, el Gobierno tenía programada una reunión a mediados de febrero con grandes bonistas y representantes de fondos de inversión. El asunto era darles a conocer detalles alrededor de la reorganización de Petroperú, que busca de atender su severa situación financiera.

Para esto, el Gobierno solicitó al Bank of America (BofA) su apoyo en la organización. Entre los grandes bonistas, según una fuente, estaba Pacific Investment Management Company (PIMCO), de los mayores gestores de activos de inversión de renta fija a nivel global.

En total, se extendió la invitación a cinco grandes bonitas de la petrolera estatal y dos grandes fondos de inversión. El compromiso fue que se tendría presencia del MEF y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que también son los accionistas de la petrolera pública.

Para los dos días de sesiones programadas, se había previsto reuniones con los ministerios, con ProInversión, a cargo del proceso de reorganización; con Petroperú y estaba la posibilidad de un encuentro con presidencia.

Sin embargo, nada de esto ocurrió. La fuente dio cuenta que no hubo reunión alguna ni con ministerios ni otras entidades. Lo que agravó la situación fue que estas entidades tampoco atendieron los llamados ante el desconcierto de bonistas e inversores .

El viaje de esta comitiva calzó con una visita de Miralles al Vaticano. Quien era el contacto con el MEF en medio de estos encuentros era Pedro Herrera, director del ministerio, pero tampoco se presentó.

La sensación que se dejó, de acuerdo con la fuente, es que el Perú se ha tornado en un país “poco serio”. Lo que se recogió, más en detalle, es que “está peor que una ‘banana republic’” . “Es una visita vergonzosa para el país. Es el propio Gobierno que invita y no los atiende”, indicó.

Denisse Miralles es apuntada en un caso de desplante a bonitas e inversores alrededor de Petroperú. | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Respuesta del MEF

Consultados por este diario sobre detalles de la convocatoria, desde el MEF indicaron que “las reuniones con inversionistas y bonistas son coordinadas por ProInversión , con el soporte técnico de Deloitte, entidad encargada de acompañar el proceso”.

Desde el ministerio también respondieron que se había comunicado oportunamente la reprogramación del encuentro del 12 de febrero. Sin embargo, evitaron responder en qué se fecha se traslado la comunicación.

“Previo a la fecha inicialmente prevista para la reunión con los acreedores, programada para el 12 de febrero, se comunicó oportunamente la reprogramación del encuentro, a través de los canales oficiales correspondientes”, indicaron.

“La reprogramación respondió a la necesidad de contar con información relevante y oficialmente definida para ser presentada a los acreedores e inversionistas. En particular, se esperaba la aprobación del Plan de Promoción para la Estabilización y Fortalecimiento de Petroperú S.A. para el proceso de Reorganización Patrimonial Integral, que fue publicado el 12 de febrero por la tarde”, complementaron.