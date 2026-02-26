La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que la restructuración de la empresa estatal petrolera Petroperú continuará en marcha.

Miralles precisó que el primer punto que conversó con el actual presidente José Balcázar para aceptar ser ratificada en el Gabinete Ministerial fue precisamente su posición respecto a Petroperú.

“Se lo propusimos (en seguir con la reestructuración) y el presidente me dijo: “Mira, perfecto, si se trata justamente de salvaguardar el interés de todos los peruanos, es lo que vamos a hacer”. Y con esa, confirmación de él es que acepté ser ratificada”, declaró en Canal N.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar sobre Petroperú: “No se tomarán decisiones que puedan llamar a sospechas”

La funcionaria, quien fue ministra de Economía durante el gobierno de José Jerí, precisó que el decreto que gestiona esta reestructuración ha sido tergiversado.

Insistió en que “no se privatiza nada”, sino que se busca reestructurar la empresa estatal para que genere sus propios ingresos y salvaguarde el interés de todos los peruanos.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre retorna: MEF se “alista” para su titular número 9 en 5 años, la lista de pendientes

Asimismo, reafirmó que la reestructuración, incluida la salida de alrededor de 900 trabajadores dentro de los márgenes del decreto de urgencia, sigue en pie.

“Eran las líneas rojas que habíamos marcado, que eran importantes para mantener la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal en nuestro país”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Petroperú le quita la confianza a su gerenta general: las 5 razones y el riesgo que se abre

Deuda social

La premier también fue consultada sobre las declaraciones de José Balcázar, quien prometió estabilidad monetaria, pero luego habló de una “deuda social” y de un posible crédito suplementario para sectores como educación.

Tras ello, Miralles reconoció que profesionales del sector educativo y otros servidores públicos han sufrido demoras históricas en el reconocimiento de beneficios e incrementos salariales, y que el Estado debe pagar mejor para tener mejores servicios.

LEA TAMBIÉN: Petroperú designa a Gustavo Villa Mora como gerente general encargado

Sin embargo, enfatizó que no se puede emitir leyes que creen gasto corriente sin una fuente permanente de ingresos que las sustente, si no, se generarían derechos sin recursos reales para financiarlos.

“He conversado mucho con varios congresistas, bancadas, también con las comisiones, y yo creo que el Congreso ha entendido”, puntualizó.