Denisse Miralles indica que hay marcha atrás en la restructuración de Petroperú.
continuará en marcha.

Miralles precisó que el primer punto que conversó con el actual presidente José Balcázar para aceptar ser ratificada en el Gabinete Ministerial fue precisamente su posición respecto a Petroperú.

“Se lo propusimos (en seguir con la reestructuración) y el presidente me dijo: “Mira, perfecto, si se trata justamente de salvaguardar el interés de todos los peruanos, es lo que vamos a hacer”. Y con esa, confirmación de él es que acepté ser ratificada”, declaró en Canal N.

La funcionaria, quien fue ministra de Economía durante el gobierno de José Jerí, precisó que

Insistió en que “no se privatiza nada”, sino que se busca reestructurar la empresa estatal para que genere sus propios ingresos y salvaguarde el interés de todos los peruanos.

Asimismo, reafirmó que

“Eran las líneas rojas que habíamos marcado, que eran importantes para mantener la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal en nuestro país”, acotó.

Deuda social

La premier también fue consultada sobre las declaraciones de José Balcázar, quien prometió estabilidad monetaria, pero luego habló de una “deuda social” y de un posible crédito suplementario para sectores como educación.

Tras ello, Miralles reconoció que profesionales del sector educativo y otros servidores públicos han sufrido demoras históricas en el reconocimiento de beneficios e incrementos salariales, y que el Estado debe pagar mejor para tener mejores servicios.

Sin embargo, enfatizó que no se puede emitir leyes que creen gasto corriente sin una fuente permanente de ingresos que las sustente, si no, se generarían derechos sin recursos reales para financiarlos.

“He conversado mucho con varios congresistas, bancadas, también con las comisiones, y yo creo que el Congreso ha entendido”, puntualizó.

