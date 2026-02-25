La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que que los distritos que presentan daños podrán acceder a recursos de hasta 100 mil soles a través del Fondes por distrito. La premier dio estas declaraciones durante una sesión del Consejo de Ministros realizada en Arequipa, en el marco de la emergencia por lluvias.

“Hemos dispuesto que los distritos que presentan daños puedan acceder a recursos de hasta 100 mil soles a través del Fondes por distrito, con el fin de ejecutar acciones inmediatas y oportunas para proteger a la población afectada” , manifestó.

Miralles explicó que el gabinete, que juramentó recientemente, decidió tener presencia en territorio para monitorear en campo la situación junto al gobernador regional y los alcaldes de las zonas más afectadas en Arequipa.

La jefa del Gabinete indicó que se han verificado daños, recogido las demandas de autoridades locales y de la población, y dispuesto acciones para asegurar la transitabilidad, proteger a las familias y garantizar la continuidad de los servicios básicos ante un periodo de lluvias que continuará en las próximas semanas.

En ese contexto, informó que el Consejo de Ministros acordó declarar y ampliar la emergencia en 15 regiones del país: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. Los decretos fueron publicados la noche anterior y están vigentes desde hoy, abarcando a 707 distritos con intervenciones diferenciadas según el nivel de afectación.

La premier Denisse Miralles encabezó sesión del COEN en Arequipa y anunció recursos de hasta S/ 100 mil por distrito afectado. Foto: PCM.

Bono de arrendamiento por emergencia

Como parte de las medidas complementarias, desde el Ministerio de Vivienda se activó el bono de arrendamiento por emergencia, que contempla una subvención mensual de S/ 500 para brindar una solución habitacional temporal a las familias damnificadas.

Asimismo, se desplegaron 46 equipos de maquinaria pesada y ocho volquetes en Arequipa para atender puntos críticos y restablecer vías afectadas. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego activó el Seguro Agrario Catastrófico para proteger a los productores, mientras que el Ministerio de Salud movilizó brigadas médicas para brindar atención oportuna en las zonas impactadas.

La sesión del COEN, añadió Miralles, tiene como objetivo monitorear en tiempo real la situación en cada región, verificar la ejecución presupuestal y la operatividad de las medidas adoptadas, así como identificar brechas y reforzar la articulación entre los distintos sectores del Estado.

“La gestión del riesgo exige una articulación de todo el Estado. Cada sector tiene responsabilidades concretas y plazos definidos. Nuestro deber es proteger las vidas, asistir a las familias peruanas y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos y los escenarios climáticos que se están proyectando para las siguientes semanas”, puntualizó.