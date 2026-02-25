El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de 14 regiones del país debido a las intensas lluvias que vienen generando daños a la infraestructura, afectación a servicios básicos y riesgos para la población. La medida fue anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante la noche del martes.

Las jurisdicciones donde se reportan deslizamientos, inundaciones y crecida de ríos pertenecen a:

Amazonas,

Áncash,

Arequipa,

Cajamarca,

Ica,

Junín,

La Libertad,

Lambayeque,

Lima,

Madre de Dios,

Piura,

Puno,

San Martín y

Tumbes

La jefa del Gabinete precisó que la declaratoria permitirá implementar acciones inmediatas y excepcionales para atender a la población afectada y mitigar los daños ocasionados por el fenómeno climático. En particular, hizo énfasis en las regiones de Arequipa e Ica, donde los efectos de las precipitaciones han sido más severos.

En Arequipa, las lluvias han dejado hasta el momento seis personas fallecidas y miles de damnificados, además de viviendas colapsadas y vías interrumpidas. Las autoridades continúan con las labores de evaluación de daños y atención de emergencias.

Riesgo sanitario y prórrogas

El Ejecutivo también dispuso la prórroga del estado de emergencia en distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en la región Moquegua, ante el riesgo inminente de contaminación del agua. Este mismo peligro fue identificado en el distrito de Independencia, en Huaraz (Áncash), que también fue incluido en la medida.

Según explicó el Gobierno, la declaratoria busca prevenir impactos mayores en la salud pública frente a posibles afectaciones en las fuentes de agua potable.

Transporte en alerta

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos de la Red Vial Nacional ubicados en Arequipa, Ica y el corredor Piura–Tumbes.

En Arequipa, la medida alcanza rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achanizo – Chaparra – Quicacha y Atico – DV. Quilca, entre otras vías estratégicas. En Ica, comprende los tramos Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y sectores asociados a la carretera Panamericana Sur (PE-1S).

En tanto, en el norte del país, la emergencia se extiende a la vía PE-1N en el eje Piura–Tumbes, incluyendo el tramo que conecta Sullana, Máncora y Tumbes hasta el Puente Internacional de La Paz.

Estas disposiciones buscan facilitar intervenciones rápidas para restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento y traslado de ayuda humanitaria.

Ante el escenario climático, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) exhortó a viajeros nacionales y extranjeros a tomar precauciones, mantenerse informados sobre el estado de las vías y seguir las recomendaciones de las autoridades.

El Ejecutivo no descartó ampliar las medidas si las condiciones climáticas se intensifican en los próximos días.