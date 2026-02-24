El balneario de Máncora, en la región Piura, quedó severamente afectado tras más de siete horas continuas de lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, que provocaron inundaciones en diversos sectores y daños en la carretera Panamericana Norte, principal vía de acceso a la zona.

De acuerdo con reportes desde el lugar, el agua alcanzó niveles de hasta la cintura en algunos establecimientos, afectando viviendas, hospedajes y locales turísticos. Propietarios de negocios tuvieron que trasladar sus pertenencias a pisos superiores para evitar mayores pérdidas.

Colapso parcial de la Panamericana Norte

Uno de los impactos más críticos se registró en la Panamericana Norte, donde un tramo de la vía colapsó parcialmente, dificultando el ingreso y salida de vehículos hacia Máncora durante varias horas. Aunque el tránsito se fue restableciendo de manera progresiva, aún persisten daños en la infraestructura.

Vecinos de la zona denunciaron que maquinaria de Provías inició trabajos de reparación, pero estos fueron suspendidos sin explicación, informó Canal N, lo que ha generado malestar entre la población. La afectación ocurre en plena temporada de verano, cuando el flujo de visitantes suele incrementarse, aunque actualmente se reporta escaso movimiento vehicular.

Las lluvias dejaron calles anegadas, especialmente en zonas cercanas a la playa, afectando directamente la actividad turística. Varios hospedajes quedaron inundados y sin condiciones para recibir visitantes.

Ante el riesgo de nuevas precipitaciones, turistas optaron por retirarse del balneario. Según testimonios recogidos en la zona, la salida de visitantes continuó hasta horas de la noche, lo que impacta en la economía local.

Reclamos y anuncio de protestas

La población cuestionó la respuesta de las autoridades, señalando que la entrega de sacos de arena resulta insuficiente frente a los daños ocasionados. A más de 48 horas del evento, vecinos indicaron que no han recibido la visita de representantes del gobierno central.

Frente a esta situación, los residentes anunciaron la convocatoria a una marcha para este jueves, con la intención de bloquear los accesos a Máncora. La medida busca exigir una intervención inmediata del Ejecutivo ante las pérdidas económicas y la vulnerabilidad del distrito frente a nuevas lluvias.