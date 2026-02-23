El COEN precisó que la lluvia de fuerte intensidad provocó daños en viviendas y vías vecinas, afectando el tránsito vehicular. Foto referencial.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta madrugada el distrito de Máncora, en Talara, Piura, soportó una lluvia intensa de más de cinco horas, acompañada de una tormenta eléctrica.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), precisó que la lluvia de fuerte intensidad provocó daños en viviendas y vías vecinas, afectando el tránsito vehicular.

Tormenta eléctrica en Máncora

Un potente rayo cayó en plena zona urbana de Máncora provocando un corte de energía eléctrica, dejando sin servicio al balneario.El corte dejó sin servicio eléctrico a decenas de viviendas, hoteles y negocios, generando preocupación entre la población y turistas que se encontraban en el lugar.

