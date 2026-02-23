Este lunes 23 de febrero, la caída de un nuevo huaico, a las 06:00, volvió a bloquear el km 337 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, en la provincia y región Ica.

Cientos de vehículos de carga pesada y de pasajeros permanecen varados en un tramo de 20 kilómetros de esa importante vía.

La fila de vehículos se inicia en el sentido de norte a sur desde el km 317 de la Panamericana Sur en el distrito de iqueño de Santiago en donde los choferes pugnan por continuar con su destino.

Lluvias en el sur del país. (Fuente: El Peruano)

Además del huaico de este lunes, la noche del viernes 20 y la mañana del sábado 21 se registraron otros eventos similares que destruyeron parte de la capa asfáltica y obligó a restringir el tránsito por algunas horas a la del kilómetro 337 de la Panamericana Sur.

La alcaldesa del distrito de Ocucaje, Laura Peña Valencia, pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la construcción de un puente vehicular para evitar está situación que desde hace tres años se presenta por las constantes lluvias en la parte alta del distrito de Yauca del Rosario.