Cuatro personas fueron intervenidas este domingo 7 de junio en el distrito de Los Olivos, en el marco de la segunda vuelta electoral. Según información de la Fiscalía, se trataría de tres miembros de mesa y un presunto personero que estarían involucrados en incidentes vinculados a cédulas marcadas.

De acuerdo a RPP, los hechos ocurrieron en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, hasta donde llegaron miembros de la policía para intervenir a cuatro personas por el presunto delito contra la voluntad popular atentando el derecho al sufragio.

La primera intervención se realizó a un señor de 80 años, a quien relacionaron con el partido del candidato presidencial Roberto Sánchez. No obstante, Juntos por el Perú, en un comunicado, negó cualquier vínculo con el octogenario.

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🚨 #LoÚltimo | La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte participó en la detención en flagrancia de Oracio Rafaile (81), quien presuntamente habría marcado varias cédulas de votación en la institución educativa Enrique Milla Ochoa,… pic.twitter.com/pz0TUhGGcv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

De otro lado, las otras tres personas, que eran miembros de mesa en el aula 101 también fueron intervenidas por el presunto delito de atentar el derecho al sufragio.

La ONPE también informó que en lo que va de la jornada electoral se han registrado 44 incidentes relacionados a la suplantación de identidad, hechos que fueron reportados a los fiscales que participan de esta jornada electoral.