Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, realizan este jueves sus respectivos cierres de campaña en Lima, a pocos días de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 7 de junio.

Fujimori encabeza un mitin en el Arena Monumental, en el distrito de Ate, mientras que Sánchez reúne a sus simpatizantes en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, en Jesús María. Ambas actividades marcan el último tramo de sus campañas antes del inicio de la veda electoral.

Fujimori destaca respaldo político y propuestas de gobierno

La candidata de Fuerza Popular apareció en el escenario acompañada por sus aspirantes a la vicepresidencia, Miguel Torres y Luis Galarreta. Vestida con prendas en los colores de la bandera peruana, saludó a los asistentes mientras se desarrollaba un espectáculo musical.

Durante su intervención, agradeció el respaldo expresado por Rafael López Aliaga y el partido Renovación Popular, cuyos dirigentes solicitaron a sus seguidores apoyar su candidatura en la jornada electoral.

Fujimori centró parte de su discurso en las áreas de educación y salud, señalando que impulsará programas orientados a mejorar el acceso a estos servicios y a fortalecer la atención del Estado hacia la población.

Asimismo, sostuvo que, de llegar al Gobierno, convocará a profesionales de distintas corrientes políticas para conformar un equipo técnico. “Será un Gobierno abierto, donde los mejores técnicos serán convocados. No miraremos los colores políticos. Será un Gobierno tecnocrático, de solo cinco años”, afirmó.

También defendió la autonomía del Banco Central de Reserva y ratificó su compromiso con la inversión privada. En ese contexto, indicó que buscará contar con ministros enfocados en la solución de problemas y en la preservación del orden y la estabilidad.

La candidata hizo además un llamado a los electores indecisos para que emitan un voto pensando en el futuro del país.

Al cierre de su presentación, afirmó que durante la campaña evitó responder a los ataques de sus adversarios y remarcó la importancia de promover la unidad nacional. “Los cimientos de una Nación no se pueden construir en base al odio”, expresó.

En otro momento del evento, su hija menor, Kaori Fujimori, tomó la palabra en representación de su familia y manifestó su respaldo a la candidatura de su madre.

Las hijas de Keiko Fujimori acompañaron a la candidata presidencial durante el mítin de cierre de campaña. Foto: GEC.

Sánchez cierra campaña en Jesús María

Por su parte, Roberto Sánchez encabeza su acto de cierre en la avenida de la Peruanidad, en Jesús María, en el último evento proselitista permitido antes de la segunda vuelta.

El candidato de Juntos por el Perú llegó a Lima tras una gira por el sur del país que incluyó actividades en Arequipa, Cusco y Puno durante los días previos. El mitin en la capital fue planteado como su última gran convocatoria antes del inicio de la veda electoral.

Sánchez se encuentra acompañado por sus candidatas a la vicepresidencia, Analí Márquez y Brígida Curo. También participaron dirigentes y militantes del partido, entre ellos José Domingo Pérez, exfiscal, y el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini.

Durante su discurso, el postulante apeló al respaldo de los sectores populares y sostuvo que su candidatura representa a las poblaciones históricamente relegadas. “Podremos ser pobres, pero no somos corruptos. Ha llegado la voz del pueblo”, manifestó ante sus simpatizantes.

El candidato también destacó el desempeño electoral de su agrupación y señaló que el avance de Juntos por el Perú ha sido impulsado por el respaldo de las regiones más vulnerables del país. En ese sentido, cuestionó que algunos sectores no comprendan el crecimiento político alcanzado por su organización durante el proceso electoral.

Agregó que la responsabilidad alcanzada por su agrupación es resultado de la confianza depositada por miles de ciudadanos en distintas regiones del país.

En otro momento, Sánchez sostuvo que, de llegar al Gobierno, convocará a profesionales vinculados al agro, la pesca, la pequeña minería, el transporte y otros sectores productivos para impulsar una agenda orientada al desarrollo y la reducción de la pobreza.

Además, planteó que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes centrales de una eventual gestión. “Tenemos que declarar la guerra al enemigo número uno del Perú: la corrupción”, expresó. Según indicó, combatir ese problema permitirá liberar recursos para atender las necesidades de los sectores más vulnerables y promover el desarrollo nacional.