El exfiscal José Domingo Pérez anunció que asumirá la defensa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso que terminó con su condena por conspiración para la rebelión.

Según indicó, empezará participando en la etapa de juzgamiento de ese caso y añadió que en los próximos días se incorporará también a los demás procesos que enfrenta el exmandatario.

Domingo Pérez sostuvo que Pedro Castillo fue juzgado por, lo que consideró, un tribunal parcial y que hubo una sentencia anticipada, sin que se le permitiera ejercer plenamente su derecho de defensa.

“Se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa, así como estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta y tenían una sentencia anticipada conforme se ha podido determinar en el desarrollo de lo que fue que va a ser una resistencia legal”, indicó en un video difundido por la escuela jurídica Incega.

El abogado también afirmó que el expresidente está privado de su libertad en condiciones injustas y que lucharán en las instancias judiciales por su liberación, llevando además su mensaje fuera de los tribunales para visibilizar que, a su consideración, está injusta y arbitrariamente detenido.

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Pérez precisó que su objetivo central es lograr la libertad de Pedro Castillo, impulsando acciones legales para revertir su situación.

Recordó que, además de la condena por conspiración para la rebelión, hay otros procesos abiertos contra Castillo, en los cuales asumirá la defensa de manera progresiva.

“Es un preso político, juristas internacionales, señalan de que, indebidamente, está privado su libertad, vamos a lograr, a través de las recursos correspondientes, la libertad de presidente”, precisó.

Como se recuerda, el 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el intento de golpe de Estado que realizó el 7 de diciembre del 2022, al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión.

Por otro lado, el 19 de marzo de 2026 la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificar a José Domingo Pérez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.