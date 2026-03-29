La audiencia corresponde al Expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR, que se abrió contra Alcarraz por sus expresiones hacia una periodista. (Foto: Archivo GEC)
La audiencia corresponde al Expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR, que se abrió contra Alcarraz por sus expresiones hacia una periodista. (Foto: Archivo GEC)
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precisa la agenda del grupo de trabajo.

La sesión se llevará a cabo a las 16:00 horas en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del Edificio Víctor Raúl Haya De la Torre del Parlamento y también se transmitirá a través de la plataforma Microsoft Teams.

La audiencia corresponde al Expediente N.º 247-2025-2026/CEP-CR, que se abrió contra Alcarraz por sus expresiones hacia una periodista del programa televisivo Contracorriente.

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El informe de calificación de la denuncia se aprobó por unanimidad el 13 de febrero último (Foto: Andina)
El informe de calificación de la denuncia se aprobó por unanimidad el 13 de febrero último (Foto: Andina)

El informe de calificación de la denuncia se aprobó por unanimidad el 13 de febrero último, tras lo cual se dio inicio al proceso de investigación a la legisladora por presunta infracción ética.

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