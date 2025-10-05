Podemos Perú abrió un proceso disciplinario contra la legisladora Kira Alcarraz, tras protagonizar un altercado con una reportera que le consultaba por una presunta contratación irregular a favor de un familiar suyo en el Parlamento.

“Podemos Perú manifiesta su total rechazo al comportamiento de la congresista Kira Alcarraz. Ratificamos nuestro firme respeto a la libertad de prensa, como pilar fundamental de la democracia y el estado de derecho. Rechazamos categóricamente cualquier acto de hostigamiento, amenaza o agresión contra los medios de comunicación y contra los periodistas”, indicaron en un comunicado.

Ante esta situación, el partido que lidera José Luna Gálvez anunció que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina ha iniciado el proceso correspondiente sobre la conducta de la congresista “a fin de dejar muy en claro que no permitirán actos que no tengan como principio básico el respeto”.

“Debe primar la libertad de prensa y el respeto, fundamentales para la democracia”, se lee en el documento.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A KIRA ALCARRAZ?

De acuerdo con la denuncia de Willax TV, Alcarraz habría contratado como coordinadora de su despacho parlamentario a Diana Alani De la Cruz, pareja sentimental de su hijo.

Según el reportaje, De la Cruz no contaría con los certificados académicos necesarios ni con una experiencia laboral acreditada para el puesto.

Ante las preguntas de una periodista de dicho medio de comunicación, la legisladora le respondió de forma hostil. “Mira, si estuviera alterada, tenlo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, remarcó.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si actuaría así por el simple hecho de hacer su trabajo, Alcarraz arremetió contra la legisladora.

“No me digas tú que estoy alterada, tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, sostuvo.

