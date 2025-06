La bancada de Podemos Perú anunció que no participará en la ronda de diálogo convocada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Esto, con miras a lograr el voto de confianza del Gabinete Ministerial que lidera Eduardo Arana.

A través de sus redes sociales, el dirigente de dicha agrupación política, Aron Espinoza, anunció dicha decisión.

LEA TAMBIÉN: Somos Perú dará voto de confianza al gabinete Arana siempre y cuando recojan sus propuestas

“El partido Podemos Perú no asistirá a Palacio de Gobierno porque la presidenta no tiene un plan claro para el país. La presidenta solo busca negociar prebendas a cambio de votos; y no nos prestaremos a ese juego”, indicó el también exlegislador.

Espinoza compartió la carta que envió el secretario del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, al vocero y fundador de su partido, José Luna Gálvez, en el que lo invitaba a una reunión en Palacio este martes 3 de junio, a las 2:30 p.m.

A lo largo de esta primera jornada Boluarte se reunió con varios grupos políticos, entre ellos, Honor y Democracia, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. De todos ellos, esta última agrupación anunció que dará el voto de confianza siempre y cuando se acojan sus propuestas.

LA BANCADA SOCIALISTA TAMBIÉN RECHAZÓ INVITACIÓN

Más temprano, la Bancada Socialista anunció que no participará en la ronda de diálogo con Boluarte, a pocos días de que Arana solicite el respectivo voto de confianza al Congreso.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, dicho grupo parlamentario señaló que votará en contra de otorgar el voto de investidura, el próximo jueves 12 de junio.

“Nosotros no tenemos nada que dialogar con la usurpadora Dina Boluarte, quien se instaló en el cargo tras el golpe de la mayoría parlamentaria contra el presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022”, señalaron.

“No seremos parte de esta ronda de diálogo fariseo. Somos parte de la inmensa mayoría del pueblo que rechaza a este gobierno usurpador, corrupto y vendepatria. Exigimos la salida de Dina Boluarte del cargo presidencial y votaremos en contra de la confianza a su gabinete de escuderos”, añadieron en el comunicado.