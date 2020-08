La Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú, que preside Arón Rodríguez (Podemos Perú), busca reactivarse en medio de las limitaciones por la pandemia del coronavirus (Covid-19). Pero es ese contexto y su fatal impacto en el Perú el que marca el derrotero, por lo que el titular de dicho grupo del Congreso tiene claro que “no es momento para celebrar”.

El grupo fue creado en octubre del 2016 con el objetivo de la conmemoración del período que comprende hechos históricos que gestaron la Independencia del Perú, desde 1780 hasta 1824. Tras la disolución del anterior Congreso y el inicio de la gestión del actual, la comisión recién se instaló remotamente el 24 de junio y tuvo su primera sesión ordinaria solo hace días, el 7 de julio.

Entre sus objetivos, la comisión tenía previsto promover la realización de múltiples actividades en relación a los 200 años de la independencia del país. Sin embargo, bajo el actual escenario, Rodríguez descalifica la realización de eventos de magnitud.

“En medio de un luto nacional, celebrar algo es irresponsable. Prever, gastar presupuesto, no va. Lo que se está empujando y fomentando es la restauración del museo [del Congreso y de la Inquisición] para que se abra de una forma gratuita. Ya está el presupuesto aprobado. E invitar a los gobernadores para darle impulso a las actividades que ellos vayan a celebrar”, explica el parlamentario a este Diario.

Agrega que no se impulsará el desarrollo de eventos con aglomeración de público, pero sí se realizarán actividades descentralizadas. Para ello, informa que ya se ha conversado con representantes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Junín para tener conocimiento de los eventos que están organizando. “Asimismo, conjuntamente con la PCM se está elaborando una agenda”, apunta.

En esa línea, el presidente de la comisión especial refiere que es menester articular esfuerzos con el Ejecutivo y todas las instituciones del Estado para sacar adelante, dentro del luto que toca vivir, las conmemoraciones. Estas también se dan por el bicentenario de la instalación del Primer Congreso Constituyente el 20 de setiembre del 2022, que representa el nacimiento formal de la república. De igual forma, los 200 años de las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y 9 de diciembre de 2024, respectivamente.

“Vamos a solicitarle al presidente y a la Mesa Directiva del Congreso que se priorice en la partida presupuestal la recuperación y puesta en valor del Museo del Congreso y de la Inquisición, que desde hace algunos años está cerrado al público por su condición actual. El museo ha sido sede del Senado y tiene una relevancia histórica muy importante; además, es uno de los museos más visitados del Perú”, adelanta.

Trabajo remoto

La Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú también tiene entre sus fines articular y promover investigaciones, publicaciones y conversatorios sobre el referido período histórico; apunta a lograr la restauración y conservación del patrimonio cultural y arquitectónico; busca también preservar documentos oficiales e incitar la participación de la población.

Empero, el grupo trabaja actualmente de forma remota y busca retomar los diálogos —por la vía virtual— con historiadores y personas que quieren participar en el homenaje al bicentenario. También espera reunirse próximamente con los gobernadores regionales de Ayacucho, Junín y el jefe del Archivo General de la Nación. Además, Rodríguez plantea resaltar la importancia de la mujer en las distintas actividades.

En tanto, aseveró no haber tenido comunicación con miembros de la anterior comisión y precisó que la documentación ha estado en un almacén.

“Soy honesto, en el trabajo que he podido recibir del Congreso disuelto no he recibido mucho, solamente la aprobación de 10 millones [de soles] para restaurar el museo de la Santa Inquisición, puede que eso sea lo más resaltante, ¿no? Después de ello no hay muchos temas de los cuales opinar […] La comisión se ha instalado hace no más de cuatro semanas, se ha pedido todo el acervo documentario del Congreso anterior. Está lleno de ácaros”, concluye.