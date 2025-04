La congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, indicó que sí cobró su sueldo de marzo pese a que viajó a la India y estuvo ahí durante casi tres semanas. Además, señaló que, pese a que solo votó y no participó de los debates en las comisiones, no considera que haya descuidado sus funciones como parlamentaria.

Como se sabe, la congresista salió del país el 9 de marzo y retornó el 28 del mismo mes, para participar -según dijo- de un curso de gestión empresarial y marco estratégico, cubierto por la Embajada de la India.

“Cuando asumí la presidencia de Inclusión Social me criticaron por no tener títulos. Ahora que me sale este programa para enriquecer mis estudios, de tener más conocimientos, tampoco les parece. Fue pagado por la Embajada de la India, pedí licencia y estuve en todas mis comisiones virtualmente”, señaló la congresista en Cuentas Claras, de Canal N.

“La licencia no te quita el sueldo de parlamentaria, no he incurrido en ninguna falta. El hecho de que haya pedido licencia no quiere decir que no pueda cobrar, porque he participado de mis comisiones. No he descuidado mis funciones como parlamentaria. En los plenos no he estado porque tenía que ser presencial, y en las comisiones no te obligan a participar, solo es votar” , agregó.

Además, aseguró que cobrará por dos días de representación que realizó de manera virtual mientras se encontraba en el aeropuerto de la India. “Cuando estábamos regresando de viaje, lamentablemente perdí el vuelo, pero tuve que hacer vía zoom una reunión pactada por mi despacho”, indicó.

Asimismo, Alcarraz señaló que, cuando ya había cumplido diez días fuera del país, se incluyeron en la agenda del Pleno temas de coyuntura relacionados con la seguridad ciudadana, así como el debate y la votación de la moción de censura contra el exministro del Interior, Juan José Santivañez. “No soy adivina para saber que iban a poner un pleno en torno a seguridad o que iban a interpelar o censurar al ministro”, remarcó.

Finalmente, afirmó que su reciente viaje al país asiático fue apenas el segundo que ha realizado al extranjero en sus cuatro años como congresista.