Los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Podemos Perú) habrían intercambiaron favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética, denunció “Punto Final”.

Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo de trabajo a Stephania Cuya Bezzolo, persona cercana de Espinoza desde la campaña electoral del 2021, de acuerdo con testimonios de extrabajadores parlamentarios.

La contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Punto Final” detalló que Cuya también trabajó dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, cuando este grupo fue presidido por Espinoza, en el 2021.

Además, los registros oficiales de las visitas al Congreso dan cuenta que, tras dejar la Comisión de Vivienda, Cuya siguió frecuentando el despacho de Espinoza, al que acudió al menos ocho veces.

Cuya y Espinoza fueron vistos regresando juntos de un viaje a Piura en marzo pasado, donde también estuvo Alcarraz.

Espinoza dijo a “Punto Final” que desconoce dónde fue contratada Cuya y negó tener algún tipo de relación con ella.

En tanto, según el testimonio de un extrabajador parlamentario, Alcarraz no solo consiguió ingresar a la Comisión de Ética, sino que también le pidió a Espinoza que contrate a una trabajadora que antes tuvo en su despacho.

Se trata de Myrna Mosso Carmona, quien fue coordinadora en el despacho de Alcarraz entre el 2021 y el 2022 y luego fue contratada como asesora de la bancada de Acción Popular en agosto del 2023, reveló “Punto Final”.

La cercanía entre Espinoza y Alcarraz ha quedado demostrada también en diversas fotografías que comparten en redes sociales, donde aparecen juntos realizando ayuda social y actividades de representación parlamentaria.

El jueves último, Alcarraz fue la única que votó en abstención cuando la Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra Espinoza. Esto luego ser acusado de usar recursos públicos y personal del Congreso para inscribir al movimiento regional Adelante Áncash.

Alcarraz dijo a El Comercio ese día que votó en abstención porque no sabía qué se estaba discutiendo en Ética. “Yo presenté licencia médica el día de hoy, pero el presidente de la comisión pidió que igual me conectara para evitar que no hubiera quorum, como la sesión pasada. Y lamentablemente por no saber el tema que votaban, preferí votar en abstención”, señaló.

En tanto, este domingo negó haber intercambiado favores con Espinoza. “Rechazo tajantemente las imputaciones que el programa “Punto Final” hace contra mi persona. No negocio ni intercambio favores con nadie. Mi independecia y autonomía nunca tendrá precio”, dijo.