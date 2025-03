El congresista José Luis Flores Ancachi, de la bancada Podemos Perú, rechazó cualquier vínculo con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, luego de revelarse su asistencia a una reunión de cumpleaños en Cieneguilla organizada por el titular del Mininter.

Este hecho ha desatado críticas en medio de la creciente inseguridad que afecta al país, especialmente en Lima.

En ese contexto, el congresista afirmó que es necesario “coordinar con todos los ministros”. Sin embargo, evitó definir su posición respecto a las tres mociones de censura contra el titular del Ministerio del Interior, argumentando que primero debe “analizar el contenido de las censuras y no dejarse influenciar por la prensa”.

“Yo tengo que coordinar con todos los ministros, eso no quiere decir que seamos amigos. No hay cercanía, no hay alianza”, sostuvo el congresista electo por la región Puno.

Sobre el anuncio del estado de emergencia realizado por el Gobierno, Flores Ancachi sostuvo que “es necesario realizar una reestructuración”, comenzando por los penales, antes incluso de implementar la medida propuesta por el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a las mociones de censura que se presentaron en su contra en el Congreso. (Foto: Mininter)

Mociones de censura contra Juan José Santiváñez

Se siguen sumando las mociones de censura contra el titular del Mininter. Este lunes 17 de marzo, el congresista Jaime Quito presentó moción de censura contra ministro Santiváñez por “falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo”.

Tras varios meses en espera, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, presentó este lunes ante mesa de partes del Congreso otra moción contra el ministro del Interior.

El último domingo, la legisladora pudo reunir la última firma que le faltaba para presentar oficialmente dicho documento. Esto se logró gracias a la intervención de la integrante de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, quien colocó su rúbrica en la moción, que desde hace semanas estaba detenida debido a la falta de apoyo en el Congreso.

En paralelo, el legislador de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, presentó otra solicitud, que contaría con la firma de 35 congresistas a fin de iniciar la moción de censura contra el integrante del gabinete ministerial.

