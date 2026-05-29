Ante las variaciones reportadas en los precios de compra de arroz a productores agrarios, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que se vienen realizando acciones de monitoreo en molinos ubicados en distintas regiones del país, como Piura y San Martín, entre otras.

Estas acciones tienen por finalidad recoger información sobre la dinámica de comercialización del arroz, incluyendo precios de compra, procedencia del producto, procesos de acopio, variedades comercializadas y otros aspectos relevantes.

La información recabada permitirá contar con mayores elementos técnicos sobre las condiciones en las que se viene desarrollando la comercialización del arroz en las zonas visitadas, en el marco de las competencias del Indecopi en materia de libre competencia.

Arrojaron arroz en la pista a manera de protesta. Foto: GEC.

De igual modo, fiscalizadores de Indecopi realizaron monitoreo a diversos grifos y estaciones de servicio de la capital para verificar la evolución de los precios e identificar presuntos actos que afecten la libre competencia y por consiguiente a los consumidores.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la institución tiene facultades para sancionar practicas contra la libre competencia, sin embargo, el Indecopi no tiene facultades para fijar ni controlar los precios.

El Indecopi, a través de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, monitorea permanentemente los diferentes sectores económicos, especialmente aquellos más sensibles para la ciudadanía.