El Gobierno decidió poner sobre la mesa una solución: un decreto de urgencia (DU) para compras de arroz. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
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Whitney Miñán
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El agro en el país está transitando por un momento complejo: los agricultores, en concreto los productores de arroz, decidieron ir a un paro nacional porque el precio del cultivo está “en el suelo”

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