Ya Wilder Vásquez, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz) fue claro: “Hace un año, vendíamos [el cereal] a S/ 1.20 el kilogramo o S/ 1,200 la tonelada. Ahora se vende a S/ 0.60 el kilogramo”.

A esto se suma, han señalado los productores arroceros, los elevados costos que devienen del alza de combustibles y de fertilizantes, aunque no sería lo único: fuentes del sector que conversaron con Gestión creen que a esto se incluiría elevados montos de alquileres de las tierras en la zona norte del país. Con todo ello, lo que cobran por el producto no compensa lo que les cuesta producirlo.

En este contexto, el Gobierno decidió poner sobre la mesa una solución: un decreto de urgencia (DU) para compras de arroz por más de S/ 100 millones, además de S/ 50 millones para el mantenimiento de canales de riego.

“Medida busca garantizar la compra directa de arroz a los productores y frenar el impacto de intermediarios”, señaló el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esto porque, para el sector, el principal problema recae sobre todo en los actores de la cadena una vez que sale de la chacra.

La medida no habría convencido a los arroceros: Vásquez, de Conarroz, dijo que realmente se necesitaría, para paliar el impacto, la compra de 180 mil toneladas, es decir, S/ 300 millones. Aun así, al cierre de esta edición, se supo que se habría dado una tregua.

Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura, explicó la razón detrás de la suspensión temporal del paro en la región Piura: evitar una intervención policial tras perder la protección de la Defensoría del Pueblo.

Actualmente, según le informó a este diario, los productores se encuentran a la espera de la revisión del DU del Midagri para decidir si sus demandas han sido atendidas. En caso de que las medidas gubernamentales sean insuficientes, el dirigente advierte que retomarán las movilizaciones en ocho días con el apoyo de otros gremios locales, entre ellos, el de los pescadores.

Ya los productores de arroz y representantes de las regiones se habían reunido con el Midagri. Foto: PCM.

Retomar bloqueos

Si bien se vislumbra una calma temporal, no es menor que la situación había derivado en el bloqueo de varias vías principales, alcanzando a regiones como Lambayeque, Piura, San Martín, Ucayali, Huánuco, Puno y Arequipa.

Tal fue así que incluso otros sectores levantaron sus reclamos. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se alertó que los bloqueos estaban comprometiendo la continuidad de las operaciones industriales en Bayóvar, al dificultar el ingreso y salida de los trabajadores, el abastecimiento de combustible e insumos esenciales, así como el normal funcionamiento de la cadena pesquera.

En este contexto de crisis agrícola, ya se calculan impactos significativos por su representación dentro de algunas economías regionales. De levantarse la tregua, y continuar con el paro, la situación se agravaría.

Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), indicó que Lambayeque, La Libertad y Piura son las tres principales regiones productoras de este cereal. En el caso de la primera, estimó que se estaría afectando alrededor del 10% de su Producto Bruto Interno (PBI). Esto, a partir de que representa casi el 12% de la producción total de arroz nacional.

Además, León explicó que, en Lambayeque, la actividad vinculada al arroz significa alrededor del 40% del valor de la producción del sector agropecuario. En tanto, respecto al rubro manufacturero, que se explica por el procesamiento de arroz de regiones como de la selva, la cifra asciende hasta 56%.

“Con este escenario, más o menos tenemos que el arroz, entre agricultura y manufactura, representa el 9.4% de la actividad económica local”, mencionó en diálogo con Gestión.

Continuando con el foco sobre Lambayeque, el economista también estimó que con estos dos sectores se estaría afectando entre 300,000 y 400,000 trabajadores.

“Tenemos que el impacto es bastante grande. El arroz solo en Lambayeque mueve casi el 10% de la economía regional”, subrayó.

Un factor que evidencia la vulnerabilidad de esta situación es que el cultivo de arroz también está ligado al pequeño productor. “No es que haya grandes extensiones de productores de arroz. Es un tema sensible para la región. En Piura y La Libertad el efecto también puede ser importante”, indicó.

El escenario que pide atenderse es la reducción severa del margen de ganancia para los productores. León recordó que, en el 2025, el precio del kilo de arroz se situó alrededor del S/ 1.50, ante un costo de producción que osciló entre los S/ 0.90 y S/ 1.50.

“Hubo una caída importante del precio del arroz en los últimos meses y también de su precio internacional”, comentó.

Paro agrario. (Foto: Andina)

Importaciones y producción de arroz

Uno de los argumentos que dan los productores de arroz para el bajo precio es que el mercado peruano está invadido por importaciones. Es más, en declaraciones, el presidente de la República, José María Balcázar, incluso fue más allá: “[...] también es culpa del Estado porque ha permitido que entre el arroz de contrabando [...]”.

Esto ha llamado la atención en actores del sector que consultó Gestión. Vale decir, en primer lugar, que la data muestra que la importación de arroz, viene en caída. “La importación ha retrocedido en 39% entre enero y abril”, comentó una de las fuentes consultadas vinculada al agro.

En otro momento, refirieron que la importación de arroz es apenas el 7% del consumo nacional. “En el Perú se producen 2.2 mil millones de toneladas de arroz. Por eso la mayoría de productores del país no están en el paro”, remarcaron.

Además, voces relacionadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), rechazaron que exista contrabando de arroz. Incluso, desde el sector agro, las personas consultadas insistieron: “Tenemos entendido que la Sunat se ha comprometido a hacer 20 intervenciones cada mes, en puntos críticos, pero no hay alertas”.

Es más, en otro momento, recordaron a este diario que la franja de precios es una herramienta que ya hoy “frena” una ola de compras de arroz al exterior. “Al activarse, se cobra como aranceles desde US$ 100 a más. Por ejemplo, en febrero fue US$ 200 por tonelada y ahora está en US$ 145”.

Sobre el argumento de la sobreproducción que dio el propio presidente Balcázar, también hubo un análisis. “La campaña empieza en agosto y termina en julio del año siguiente. Entonces, entre agosto 2024 y julio 2025, la producción cayó 6%. En esta campaña, entre agosto 2025 y hasta marzo 2026, ya se contrajo en 1.2%. A esto se suma que no hay incrementos fuertes en el ingreso de arroz al Mercado de Santa Anita”, fueron enfáticas las voces consultadas.

Agroexportadores opinan

Por su parte El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, cuestionó las declaraciones del presidente de la República, quien atribuyó la crisis del arroz al exceso de producción y al ingreso de cereal importado y de contrabando.

“Parece que el presidente no se da cuenta que tiene la responsabilidad hoy y hasta el último día del Gobierno de todo lo que está pasando en el país. Aceptó ser el presidente del país, cargar la mochila y arreglar los problemas que hay”, sostuvo Amaro en Canal N.

El representante del gremio agrario aseguró que las importaciones no son el principal problema del sector arrocero. “En el caso del arroz solo el 4% se importa; realmente no es un problema la importación”, afirmó al comentar las declaraciones de Balcázar.

Añadió que “el problema del arroz, de la agricultura y de cualquier otro producto peruano no es la importación”, y remarcó que existen mecanismos para enfrentar eventuales distorsiones del mercado sin afectar el libre comercio.