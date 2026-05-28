Los bloqueos en la Panamericana Norte y la ruta Catacaos-Sechura-Parachique debido al paro de agricultores arroceros en el norte vienen afectando a las actividades pesqueras, advirtió la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

A través de un comunicado, el gremio reporto que la paralización genera restricciones al tránsito especialmente en Bayóvar, zona que representa actualmente una de las pocas alternativas operativas para mantener activa la pesca de anchoveta en medio del impacto del Fenómeno de El Niño.

La SNP explicó que los bloqueos vienen comprometiendo la continuidad de las operaciones industriales en Bayóvar, al dificultar el ingreso y salida de los trabajadores, el abastecimiento de combustible e insumos esenciales, así como el normal funcionamiento de la cadena pesquera.

“Una eventual paralización agravaría aún más la delicada situación económica que atraviesan pescadores, tripulantes, trabajadores de planta, transportistas y pequeños proveedores. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y económico que esta situación puede generar”, indicó el gremio en un comunicado.

Si bien reconocen la legitimidad de los reclamos de los agricultores y consideran necesario que el Estado atienda sus demandas, sostienen que las protestas no deben vulnerar derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo y la subsistencia de otras familias peruanas.

Ante este escenario, la SNP solicitó al Gobierno restituir el Estado de Derecho y garantizar el libre tránsito en las vías bloqueadas, así como la adopción de medidas inmediatas que permitan evitar la paralización de las actividades productivas en la zona.