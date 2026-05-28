La Sociedad Nacional de Pesquería advierte un impacto en el rubro pesquero debido a la interrupción de vías en el norte del país. (Imagen: Andina)
La Sociedad Nacional de Pesquería advierte un impacto en el rubro pesquero debido a la interrupción de vías en el norte del país. (Imagen: Andina)
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Redacción Gestión
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Los vienen afectando a las actividades pesqueras, advirtió la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

A través de un comunicado, el gremio reporto que la paralización genera restricciones al tránsito especialmente en Bayóvar, zona que representa actualmente una de las pocas alternativas operativas para mantener activa la .

La SNP explicó que los bloqueos vienen comprometiendo la continuidad de las operaciones industriales en , al dificultar el ingreso y salida de los trabajadores, el abastecimiento de combustible e insumos esenciales, así como el normal funcionamiento de la cadena pesquera.

Una eventual paralización agravaría aún más la delicada situación económica que atraviesan pescadores, tripulantes, trabajadores de planta, transportistas y pequeños proveedores. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y económico que esta situación puede generar”, indicó el gremio en un comunicado.

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Si bien reconocen la legitimidad de los y consideran necesario que el Estado atienda sus demandas, sostienen que las protestas no deben vulnerar derechos fundamentales como el libre tránsito, el trabajo y la subsistencia de otras familias peruanas.

Ante este escenario, la SNP solicitó al Gobierno restituir el Estado de Derecho y garantizar el libre tránsito en las vías bloqueadas, así como la adopción de medidas inmediatas que permitan evitar la paralización de las actividades productivas en la zona.

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